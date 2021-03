Grandi colpi di scena accadranno a DayDreaner, la Serie TV con protagonista l'attore Can Yaman. Gli spoiler delle nuove puntate in programma dall'8 al 12 marzo sui teleschermi di Canale 5 raccontano inediti colpi di scena. In dettaglio, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) riceverà una proposta di matrimonio da parte di Yigit. Una dichiarazione d'amore che spiazzerà il fotografo Can Divit.

DayDreamer, puntate 8-12 marzo: Yigit chiede a Sanem di diventare sua moglie

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate che saranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 marzo in televisione narrano che Sanem si inoltrerà nel bosco per raccogliere dei fiori.

Spaventata da un rumore, la giovane colpirà Can (Can Yaman) convinta che si tratti di un orso.

Intanto Yigit apparirà molto preoccupato per l'assenza della scrittrice, in quanto teme che possa ricascare tra le braccia del fotografo. L'editore non avrà tutti i torti, visto che i due ex fidanzati si avvicineranno notevolmente grazie a questo espediente. A tal proposito, Can riuscirà a far confessare al rivale di aver gettato il diario di Sanem nelle fiamme. Per questo motivo, il maggiore dei Divit avrà intenzione di costringere il fratello di Polen a confessare la verità alla scrittrice.

Ma ecco, che Yigit scoprirà che non c'era nessuna telecamera nascosta nel rifugio e per questo Can non può provare la sua versione. Alla fine, l'editore approfitterà di questo trambusto per chiederà a Sanem di diventare sua moglie.

Sanem crede che Can non provi più niente per lei

Nelle puntate 8-12 marzo della serie tv, Sanem sarà molto arrabbiata con Can per aver cercato di ostacolare la dichiarazione di matrimonio di Yigit. La giovane, a questo punto, si convincerà che il fotografo non prova più interesse nei suoi confronti. Tuttavia, la minore delle Aydin prenderà del tempo prima di dare una risposta all'editore.

Se Can sarà spiazzato dalla reazione della scrittrice, Yigit inizierà a sperare di poterla fare sua.

Emre è disoccupato

Intanto, la notizia della proposta di nozze sarà sulla bocca di tutti. Mevkibe e Nihat appariranno molto in ansia in quanto convinti che Yigit non sia la giusta persona per la figlia. A tal proposito, alla tenuta tutti cercheranno di farle ricordare quanto fosse felice insieme a Can.

In particolare, Deren escogiterà un piano per far lavorare il fotografo insieme alla scrittrice. La giovane progetterà una campagna pubblicitaria che necessita di entrambi i loro talenti.

Infine Emre avrà un sentito confronto con il fratello maggiore. In questo frangente, l'ex contabile confesserà di essere disoccupato da molto tempo. La serie tv DayDreamer - Le ali del sogno è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming sul sito Mediaset Play.