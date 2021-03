L'amore tra Can e Sanem porterà non pochi guai nelle prossime puntate di DayDreamer, infatti la reazione degli Aydin al loro ricongiungimento non sarà delle migliori, ma non solo. Nihat sarà molto duro rispetto alla decisione dei due di girare il mondo per raggiungere le Galápagos.

Can accetta di andare alle Galápagos con Can

Can e Sanem, ormai, sono a un nuovo inizio del loro amore e il ragazzo vorrà suggellarlo con un evento importante. Infatti chiederà alla sua fidanzata di raggiungere le Galápagos insieme a lui e alla sua barca. Un viaggio intorno al mondo che occuperà, al massimo, due anni delle loro vite, dove finalmente avranno l'opportunità di godersi del tempo da trascorrere da soli e di maturare anche professionalmente.

Per esempio, lei potrebbe avere l'occasione di scrivere un libro sulle loro avventure, mentre lui potrebbe impiegare il suo tempo immortalando, con la sua macchina fotografica, luoghi che non ha mai visto. Insomma, la proposta sarà allettante.

Nella testa sognatrice di Sanem, però, frulleranno dei problemi. In primis i suoi genitori: sarebbero d'accordo a un suo allontanamento da Istanbul lungo quasi due anni? Can la esorterà a dare spazio alla loro storia, poi dopo questi due anni torneranno a Istanbul, si sposeranno e avranno dei bambini. Sia Can che Sanem, nei loro sogni, vedono sempre che avranno tre bambini e il fotografo, mentre la fidanzata parlava nel sonno, l'ha sentita anche pronunciare i loro nomi: Deniz, Yıldız e Ateş. Dopo tutto ciò, Sanem non si farà soprassedere dai cattivi pensieri, per questo accetterà la proposta di viaggio di Can.

Nihat si sente male quando vede Can e Sanem insieme

La mattina seguente, mano nella mano, Can e Sanem andranno da Nihat e Mevkibe. Per i genitori rivederli insieme non sarà un bel colpo e non potranno ancora immaginarsi che ad attenderli ci sarà un'altra brutta "batosta": infatti apprenderanno che i due hanno deciso di raggiungere insieme, con la barca di Can, le Galápagos.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La reazione degli Aydin non sarà delle migliori: Nihat si sentirà male e sarà sul punto si svenire e guardando in faccia la figlia le dirà che non le permetterà di andare da nessuna parte e soprattutto di sposare Can.

Nihat e Sanem proveranno a parlare da soli. Lui non accetterà che l'uomo (Can, ndr) che l'ha costretta a ricoverarsi in una clinica, ritorni così prepotentemente nella sua vita e, secondo il pensiero del padre, non può pretendere che lui e sua madre accettino di buon grado tutte queste "sorprese".

Sarà molto duro con lei, al punto che le dirà: "Se non muoio, ci rivediamo tra due anni".

Il pensiero principale di Nihat è che Can possa nuovamente spezzare il cuore di Sanem. Se dovesse succedere, come se la caverebbe da sola? Papà Aydin sarà in preda alla disperazione, Sanem si convincerà realmente a partire con Can.