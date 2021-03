Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda venerdì 12 marzo alle 16:40 su Canale 5, il team della Fikri Harika, capitanato da Deren, inizierà il processo di branding della linea di creme di Sanem, ma in realtà tutti vorranno provare a far ritornare insieme la ragazza e Can. Intanto Emre avrà qualcosa d'importante da chiedere a sua moglie Leyla.

Can rivive dei flashback riguardanti la sua storia con Sanem

Anche con l'intento di far riavvicinare Can e Sanem, tutta la Fikri Harika si metterà al lavoro per iniziare il processo di branding dei cosmetici creati dalla giovane Aydin, per questo motivo tutti studieranno attentamente il prodotto, anche per capire come lanciarlo sul mercato.

Ovviamente Can, annusando le creme, vivrà un sacco di flashback, in primis il primo bacio che si è scambiato con Sanem al teatro dell'opera, ma anche il momento in cui la ragazza si è recata a casa sua per dirgli per la prima volta "ti amo". Insomma i due vivranno un vortice di emozioni, in cui faranno fatica a distogliersi gli occhi di dosso.

Sanem, però, dovrà affrontare un altro problema che porta il nome di Yigit. Il ragazzo ha fatto la proposta di matrimonio alla giovane Aydin, ma non ha ricevuto una risposta, così le chiederà se possono nuovamente incontrarsi nella spiaggia situata accanto alla sua tenuta. Durante la conversazione però, i due, verranno spiati da CeyCey. Chissà che cosa avrà in mente il simpatico pubblicitario.

Emre vuole chiedere a Leyla di avere un bambino

Leyla ed Emre, invece, si prepareranno a vivere dei momenti molto "sensuali": infatti i due prenderanno parte alla loro prima lezione di tango. È stato un loro sogno per tanto tempo, ma la ragazza sarà preoccupata, in quanto le lezioni costano tanto e con la loro precaria situazione economica non possono permettersele, ma Emre cercherà di tranquillizzarla.

Il giovane Divit, però, avrà qualcosa di ancora più grande in mente. Infatti nella cucina di casa Aydin preparerà per la moglie una torta, che avrà come decorazione una piccola cupola che nasconde l'oggetto simbolo della richiesta che Emre vuole fare a Leyla. Infatti il ragazzo ha nascosto un ciuccio e con questo vorrà chiedere alla moglie di fare un bambino.

La sorpresa, però, verrà rovinata dall'arrivo di Mevkibe. Senza che lo veda Leyla, il ragazzo farà in tempo a rimuovere il ciuccio dalla torta e mamma Aydin si godrà non solo il dolce, ma anche l'espresso pronto per la figlia. Infatti Mevkibe, a causa di alcune sue bizzarre ipotesi, è convinta che Leyla sia già incinta. A ogni modo la sorpresa andrà in fumo, ma Emre avrà a disposizione un'altra occasione per fargli la tanto desiderata proposta.