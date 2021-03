Nelle prossime puntate di DayDreamer il rapporto tra Can e Sanem arriverà a un punto di non ritorno, soprattutto perché il ragazzo non sarà ancora in grado di dirle cosa prova veramente per lei. Per questo motivo la ragazza deciderà di dare una svolta alla sua vita e di ritornare a vivere dai suoi genitori.

Sanem vuole stare sola con Can, ma trova una triste sorpresa: Ayca e i suoi amici

Dopo una giornata trascorsa sul set, tutto il team della Fikri Harika rientrerà a casa e Sanem, su suggerimento di Mihriban, porterà un tè a Can. La ragazza vorrà vivere con lui una situazione romantica, ma purtroppo, insieme al fotografo troverà Ayca e i suoi amici, intenti a raccontarsi a vicenda le loro storie fatte di viaggi e avventura.

Insieme staranno organizzando il loro prossimo e primo viaggio: la scalata del K2. Per Can, finita la campagna pubblicitaria alla quale stanno lavorando, diverrà una buona occasione per rilassarsi un po', in fondo sente la mancanza dei suoi giri avventurosi.

Ayca manda delle frecciatine a Sanem

Anche Ayca sottolineerà a Can che tornare alle sue origini da "esploratore" non potrà fargli che bene, visto che per due anni ha "vissuto un'altra vita" (chiaro riferimento all'amore e alla storia che Sanem ha raccontato nel suo libro). Il pensiero della giovane Aydin non sarà lo stesso: Can se ne andrà nuovamente via. Lui, però, ci terrà a sottolineare che anche lei andrà a scalare il K2 insieme al gruppo, con la aggiunte precisazioni tecniche di Ayca, che andranno a evidenziare che Sanem non sarebbe mai in grado di scalare la seconda vetta più alta della Terra.

A ogni modo a Sanem tutto ciò non interesserà, in quanto a lei preme di più sapere cosa rappresenta lei per Can. È solo un'amica? Una ragazza con cui flirta o la sua futura moglie? Lui non saprà cosa dirle e per lei quella sarà già una risposta a tutto. Proverà anche a baciarla, ma lei si ritrarrà. Tale scoperta porterà Sanem a fare una scelta: lasciare la tenuta per tornare a vivere con i suoi genitori nel quartiere.

Sanem torna a vivere a casa di Nihat e Mevkibe

Nihat e Mevkibe saranno felicissimi del fatto che la figlia, finalmente, è tornata a vivere sotto il loro tetto. Can, invece, sarà preoccupato. Non trovando Sanem nella sua tenuta, penserà che sia già andata in agenzia, ma quando non la troverà nemmeno lì inizierà a impensierirsi. Proverà a chiamarla, ma lei non risponderà.

Leyla, invece, non vedrà il rientro della sorella a casa come una "cosa felice". Ha capito che tra lei e Can è successo qualcosa, ma Sanem non dirà molto in merito, ma esporrà solo i suoi progetti: lasciare l'agenzia e tornare a vivere la vita di prima nel suo amato quartiere.