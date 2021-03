Nelle prossime puntate di DayDremer farà ingresso un nuovo personaggio, Ayca, la figlia del signor Asim che si occuperà della campagna pubblicitaria delle creme di Sanem. Can, durante i loro incontri, constaterà di avere molte cose in comune con Ayca e la giovane Aydin non potrà fare altro che esserne gelosa.

La nuova segretaria viene scambiata per la figlia del signor Asim

I pasticci all'interno della Fikri Harika non mancheranno di certo e dopo la bugia detta al signor Asim in merito ad Arthur Capello, l'inesistente regista di fama internazionale che dovrebbe girare lo spot delle creme di Sanem, i dipendenti dell'agenzia faranno una figuraccia con la figlia del capo della Woman Art Cosmetics, Ayca.

La ragazza si recherà in azienda per un incontro con Can, ma all'accoglienza Muzaffer e CeyCey la scambieranno per un'aspirante segretaria e la faranno accomodare nel salottino d'accoglienza adiacente. I due insieme a Deren, non sapendo di parlare davanti alla figlia del signor Asim, sparleranno sul suo conto. Infatti la ragazza sarà a capo della campagna pubblicitaria delle creme di Sanem e per i tre è arrivata a tale traguardo solo perché è la "figlia del capo", bollandola come una "raccomandata".

Ayca bollata come una 'raccomandata'

Successivamente in azienda giungerà Selin, l'aspirante segretaria che Muzaffer, CeyCey e Deren scambieranno per la figlia del signor Asim, per questo motivo la manderanno dritta nell'ufficio di Can e solo quando Selin si presenterà Deren capirà la terribile confusione fatta.

Con Ayca cercheranno di rimediare alla figuraccia, soprattutto per averle dato della raccomandata, ma quando la incontreranno la ragazza non mancherà di mandare una frecciatina, sottolineando che ha studiato all'università di Bursa e che per cinque anni ha lavorato come assistente.

Intanto la voce interiore di Sanem le farà notare una cosa: Ayca assomiglia molto a Can, non solo per il suo stile, ma anche per come vive la vita.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Infatti le piace la natura ed è molto "avventuriera", quindi alla giovane Aydin non potrà che scattare il campanello d'allarme.

Aziz lascia Istanbul

Risolte, più o meno, le questioni di lavoro, Can, Sanem e Ayca usciranno a pranzo insieme in un ristorante messicano e proprio pensando al Messico il fotografo e Ayca parleranno delle loro esperienze passate in questo Paese, con una Sanem sempre più messa da parte, visto che lei non è nemmeno mai uscita dalla Turchia.

Ovviamente a causa della loro alchimia, non potrà fare altro che essere gelosa.

Mentre la giovane Aydin dovrà pensare a combattere contro "una nuova nemica, i fratelli Divit si prepareranno a dire addio al loro padre. Ebbene sì, Aziz sarà intenzionato a lasciare Istanbul. Le cose con Mihriban non vanno più bene e l'atteggiamento sempre più irascibile della donna (definito da Aziz stesso "molto simile a quello di Huma"), porterà l'uomo ad andarsene via ad Amsterdam.