Continuano le appassionanti storie de Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata settimanale che andrà in onda lunedì 22 marzo 2021 sarà ricca di colpi di scena. Giuseppe Amato sarà sempre più convinto che fare affari con l'amico siciliano Girolamo, sarà la cosa più giusta per guadagnare tanti soldi, senza "spaccarsi la schiena". Il marito della sarta, dopo essere stato accettato in famiglia, comincerà a pensare come attuare il suo piano. Intanto al grande magazzino Gloria si continuerà ad affezionarsi sempre di più a Stefania. Dopo l'incontro avvenuto con zia Ernesta, non ci saranno dubbi: la signorina Colombo è la figlia della capocommessa Moreau.

Purtroppo però Gloria non avrà ancora il coraggio di rivelarlo alla giovane Venere. Vittorio invece, dopo la firma sul contratto, da parte degli investitori americani, chiederà maggiore collaborazione e senso di responsabilità ai suoi dipendenti. Dante invece non avrà altra scelta: sarà costretto a raccontare a Fiorenza il motivo del suo ritorno da New York.

Giuseppe nei guai a causa di Girolamo

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa lunedì 22 marzo 2021, rivelano che Giuseppe inizierà ad attuare il suo piano, dopo l'accordo con Girolamo. L'amico siciliano abbindolerà il signor Amato di poter guadagnare molti soldi, facilmente. Oltre ad essere un uomo molto furbo, il signor Ammiraglia sarà l'unico a sapere del trascorso di Giuseppe in Germania.

Il marito di Agnese non è stato all'estero per lavoro, come ha raccontato ai suoi familiari, ma si era fatto una nuova vita e una nuova famiglia. La signora Amato, nonostante abbia sofferto tanto per la scomparsa inaspettata del marito, ha provato a rimettere insieme i pezzi e recuperare il suo matrimonio, nonostante il suo amore per Armando. Intanto Gloria si affezionerà sempre di più alla signorina Colombo.

Sarà infatti evidente come la signorina Moreau non tratti Stefania come una semplice commessa.

Vittorio chiede maggiore coesione al suo staff

Nel corso del nuovo episodio, in onda il 22 marzo, Vittorio sarà sempre più convinto di seguire il consiglio di Romagnoli e vendere gli abiti a marchio Paradiso in America. Alla luce della firma del contratto con gli investitori statunitensi, il dottor Conti chiederà ai suoi dipendenti maggiore responsabilità e coesione.

Intanto Fiorenza Gramini continuerà a destare dei sospetti sull'inaspettato ritorno in Italia del cugino. Dopo aver letto l'agenda dell'uomo, Dante sarà costretto a rivelare alla vice presidentessa il motivo del suo rientro in Italia. Romagnoli confermerà di essere tornato per rincontrare Marta Guarnieri.