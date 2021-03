Nelle prossime puntate di DayDreamer, la vicenda "Arthur Capello" avrà una fine e purtroppo non sarà delle migliori. Intanto Can e Sanem avranno un confronto, in cui la ragazza esternerà tutta la sua rabbia in merito ad alcune parole dette dal fotografo.

Arthur Capello viene presentato al signor Senim e ad Ayca

In agenzia saranno tutti in trepidazione: finalmente avverrà la presentazione di Arthur Capello (alias Selim) ai dirigenti della Woman Art Cosmetics. Infatti negli uffici della Fikri Harika si recheranno Ayca e Senim, il fratello del signor Asim. Il team preparerà tutto alla perfezione e Selim, per accentuare le sue origini anglo-spagnole, dovrà comunicare solamente tramite il traduttore, che sarà Can.

Durante l'incontro, però, Selim si farà coinvolgere un po' troppo dalla parte, rifiutando alcune richieste del signor Senim. Tale gesto scatenerà l'ira furibonda del cliente e i due non se le manderanno a dire. A ogni modo, il proprietario della Woman Art Cosmetics arriverà a una drastica decisione: il contratto per la produzione delle creme di Sanem rimarrà intatto, ma la campagna pubblicitaria verrà tolta dalle mani della Fikri Harika.

La Fikri Harika non perde la campagna pubblicitaria

Ayca proverà a mettere una buona parola con lo zio e alla fine non deciderà di ridargli la campagna pubblicitaria, ma la Fikri Harika, per riottenere il lavoro, dovrà scontrarsi con un'altra agenzia. Tutto ciò è avvenuto solo grazie ad Ayca, che fin da subito ha capito che quella di Arthur Capello era solo una farsa.

All'inizio su internet non ha trovato nessuna notizia sul suo conto, poi improvvisamente (dopo l'intervento dell'hacker di Aylin) sono apparse diverse informazioni e grazie a un suo amico informatico ha capito ciò che la Fikri Harika aveva fatto. Nonostante tutto la grande voglia di fare del team, per accaparrarsi la campagna pubblicitaria, ha colpito molto Ayca.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can vuole capire da Sanem il perché dei suoi continui sbalzi d'umore

Intanto Can e Sanem avranno un duro confronto nel lungomare che si trova accanto al quartiere della ragazza. Lui, infatti, si lamenterà dei continui sbalzi d'umore della giovane e lei si difenderà spiattellando la conversazione che ha sentito tra Can e Aziz, ovvero quella in cui diceva che, nonostante tutto, non sente più Sanem nel suo cuore.

Sarà un duro confronto, in cui la ragazza ammetterà di non capire come Can possa aver cancellato così facilmente il loro amore, quando lei nel momento più duro della sua vita, ovvero il ricovero in clinica e la dura terapia a base di psicofarmaci, non ha fatto altro che amarlo. Can, di fronte a questa sofferenza, rimarrà disarmato e senza parole.