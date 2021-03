Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 29 marzo al 3 aprile rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Sanem, che sarà sempre più ossessionata dalla ricerca della collana che ha perso e che, in realtà, le è stata sottratta da Can. Leyla ed Emre, invece, faranno i conti con delle discussioni mentre Huma e Mevkibe si dedicheranno al loro aspetto fisico.

Anticipazioni DayDreamer dal 29 marzo al 3 aprile: Sanem alla ricerca della collana

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di DayDreamer in onda fino al 3 aprile rivelano che Sanem apparirà sempre più ossessionata dalla ricerca spasmodica della collana, che finirà per creare un moto di profonda insofferenza anche in tutta la squadra che sta lavorando alacremente alla creazione dei nuovo marchio legato alla produzione delle sue creme.

Nel frattempo, dopo un buffo incidente che ha visto protagonista Deren e un'idea balzana di Muzzafer, a Sanem verrà in mente un nuovo progetto per lo spot pubblicitario che andranno a realizzare.

Aydin, infatti, deciderà di far diventare protagonista dello spot la stessa Deren, nel ruolo della regina Cleopatra.

Emre e Leyla sempre più stressati

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame dei nuovi episodi di DayDreamer rivelano che Huma e Mevkibe decideranno di prendersi cura del loro aspetto fisico.

Emre, invece, sarà alle prese con il suo nuovo lavoro: peccato, però, che i risultati ottenuti non siano dei migliori e questa nuova avventura non lo entusiasmi del tutto.

Come se non bastasse, sarà anche costretto a fare i conti anche con lo stress accumulato da Leyla, causato dal troppo lavoro che sta affrontando in questo periodo.

Insomma, una situazione non facile per la coppia, che potrebbe causare loro qualche piccola incomprensione.

Yigit si presenta di nuovo da Sanem: anticipazioni DayDreamer al 3 aprile

Occhi puntati anche su Sanem che, dopo aver perso la sua collana, deciderà di non arrendersi e continuerà a cercarla disperatamente.

Intanto Yigit, dopo che Sanem gli ha detto chiaramente di non volerlo sposare e di non volerlo vedere per un po', si presenterà lo stesso alla tenuta.

Tuttavia l'editore dirà di essere lì per Bulut e non per la ragazza.

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda fino al 3 aprile, rivelano che Emre e Leyla si ritroveranno ancora una volta a discutere per gli stessi motivi. Lui, infatti, vorrebbe che lei si licenziasse e che insieme si dedichino all'apertura di un'attività in ambito musicale.

Deren invece, in qualità di responsabile delle riprese del nuovo spot pubblicitario che stanno realizzando, consiglierà alla coppia Can-Sanem di andare in città a scegliere i costumi di scena.