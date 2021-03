Continua l'appuntamento con la soap opera Una vita e, le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 marzo 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Genoveva Salmeron, la quale ostecolerà la partenza di Santiago Becerra e Marcia. Ursula Dicenta invece si intrufola nell'abitazione di Felipe, mentre Lolita sarà affranta a causa di suo marito Antonito.

Le anticipazioni di Una vita dal 14 al 19 marzo: Ursula minaccia Genoveva

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una vita previste su Canale 5 fino al 19 marzo 2021 rivelano che la disputa tra Lolita e Marcelina a causa del grammofono verrà risolta da Jacinto, poiché indurrà sua moglie a rinunciare.

Nel frattempo Santiago mostrerà dei trucchi di prestigio a Marcia, con lo scopo di risollevargli il morale. Camino, molto emozionata, si recherà in nell’atelier di pittura di Maite per cominciare le sue prime lezioni: le due in seguito andranno insieme a visitare un museo. Ursula minaccerà di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce nel momento in cui Genoveva cercherà di cacciarla via di casa, ma questo non impedirà alla signora di licenziare Diceenta. Successivamente Salmeron e Felipe renderanno ufficiale la loro storia d'amore con un pranzo al Nuovo Secolo. Intanto Felicia non vedrà di buon occhio l'interesse di sua figlia per la pittura, in quanto la ritiene una perdita di tempo. Bellita invece deciderà di preparare un concerto di beneficenza, per aiutare Margarita, in cui si esibirà sua figlia Cinta.

Infine Servante proporrà a Marcelina un’altra idea per far aumentare le vendite del chiosco, ma questa novità susciterà nuovi dissapori con Felicia e Lolita.

Ursula si intrufola nell'abitazione di Felipe, Lolita affranta

Ursula non ci metterà molto a capire che Genoveva è sul punto di tradirla, proprio come fece Cayetana tempo fa. Infatti le trame dei prossimi episodi di Una vita rivelano che la signora Salmeron incaricherà Fermin, un malavitoso con cui ha avuto rapporti in passato, di rintracciare per conto suo una misteriosa persona, con l’intento di danneggiare Dicenta.

Nel frattempo Marcelina, continuamente incitata da Servante, sarà determinata a battere la concorrenza di Felicia e Lolita, anche se le strategie suggerite dall’ex portinaio saranno costose e insensate. Antonito invece sarà interessato a Maite, tanto che sua moglie sarà sempre più affranta per questo motivo. Felicia, infastidita dai discorsi lungimiranti di Camino, incaricherà Emilio di andare a spiare nello studio della pittrice per assicurarsi che sua figlia stia effettivamente imparando a dipingere.

Intanto il concerto di Bellita avrà inizio: in questa occasione sopraggiungerà Margarita che, visibilmente emozionata, perderà i sensi e si accascerà a terra durante l'esibizione dell'artista.

Santiago vuole partire con Marcia: anticipazioni Una vita 14-19 marzo

Le anticipazioni di Una vita dal 14 al 19 marzo rivelano che Ursula indagherà su Fermin, ma Genoveva la farà passare per matta dicendole che l’uomo è una sua immaginazione. Tuttavia Dicenta non crederà alle parole di Salmeron, tanto che entrerà di nascosto nell'appartamento di Felipe e farà una misteriosa telefonata a Bilbao. Intanto Margarita chiederà scusa a Bellita per il suo comportamento, soprattutto dopo che è sparita improvvisamente e ha suscitato la sua preoccupazione. Emilio invece interromperà la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene, questa cosa farà andare su tutte le furie sua sorella poiché si sentirà trattata come una bambina.

Felicia, per fermare la guerra commerciale, proporrà a Lolita di cercare di fare ragionare Marcelina. Infine Santiago chiederà a Marcia di lasciare Acacias per dimenticare Felipe: tuttavia Genoveva non concederà a Becerra il denaro che gli serve, ostacolando così la sua partenza con la donna di cui è innamorato.