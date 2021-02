Non c'è pace per la coppia formata da Emre e Leyla: le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno svelano, infatti, che i due sposini decideranno di cambiare per l'ennesima volta lavoro. Con la scelta di Sanem di acquistare di nuovo il vecchio palazzo che ospitava in passato la Fikri Harika, il minore dei Divit e la maggiore delle Aydin si ritroveranno a riprendere l'occupazione che avevano avuto all'agenzia pubblicitaria.

Emre e Leyla alle prese con un nuovo progetto lavorativo

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer che vedono come protagonisti Emre e Leyla, che con la loro storia d'amore, travagliata quanto romantica, hanno fatto sognare il pubblico italiano.

Dopo il fallimento della Fikri Harika, i due sposini hano attraversato un periodo difficile dal punto di vista economico. Dopo varie vicissitudini, la sorella di Sanem ha trovato un'occupazione come segretaria. Più difficile la ricerca di un lavoro per Emre, che alla fine troverà impiego presso una concessionaria d'auto.

Marito e moglie, però, saranno insoddisfatti della loro situazione: i rispettivi lavori, oltre a non gratificarli, li terrà lontani per giornate intere. A questo punto Emre si dimetterà e lo proporrà anche a Leyla, in questo modo potranno dedicarsi alla passione della moglie, ossia la musica. Scoprendo le doti di Leyla, il fratello di Can deciderà di diventare il manager della moglie e per i due si presenterà presto una ghiotta occasione di mettersi alla prova.

Il fotografo proporrà alla cognata di creare il nuovo jingle per lo spot delle creme create da Sanem. In questa occasione, Can conoscerà Ferit Aslan, vecchio maestro di musica di Leyla e amico del fratello, disposto a prestare alla coppia il suo studio di registrazione.

Leyla mette da parte la sua passione

Leyla, però, apparirà poco convinta del lavoro svolto all'interno dello studio ed Emre organizzerà una riunione con gli abitanti del quartiere della moglie per capire cosa pensa la gente della musica che i due hanno prodotto.

La riunione non andrà come previsto: non tutti apprezzeranno il lavoro di Leyla e quest'ultima deciderà di accantonare l'idea di fare della sua passione un lavoro. Di fronte alla fermezza della moglie, Emre non potrà che darle ragione.

I due, però, potrebbero non restare disoccupati a lungo. Dopo l'incidente in cui Can perderà la memoria Sanem, con l'intento di ricreare la situazione che li ha fatti conoscere, investirà il denaro ottenuto dalla vendita del brevetto delle sue creme per acquistare il palazzo sede della Fikri Harika.

Tutti saranno chiamati a riprendere il loro posto all'interno dell'agenzia così anche Leyla ed Emre riprenderanno l'occupazione che avevano un tempo ritrovando un po' di serenità dal punto di vista economico.