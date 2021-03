Tra le protagoniste più amate di questa edizione de L'Isola dei Famosi vi è sicuramente Elisa Isoardi che, nel giro di una settimana, si è fatta già notare per la sua intraprendenza e la sua forza, che l'hanno resa la donna leader del gruppo. La presenza della Isoardi nel cast di concorrenti di questa edizione non è passato inosservata, dato che per lei si tratta di un vero e proprio approdo a Mediaset dopo una lunghissima carriera in Rai, costellata da programmi di successo come Uno Mattina e La prova del cuoco. Tuttavia, al termine dell'Isola, il futuro di Elisa potrebbe essere ancora a Mediaset: si vocifera, infatti, che la conduttrice mirerebbe a prendere il posto in tv di Federica Panicucci.

Il possibile futuro di Elisa Isoardi dopo l'Isola dei famosi

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul conto della bella conduttrice piemontese, ex fidanzata di Matteo Salvini, rivelano che al termine dell'Isola dei famosi, Elisa vorrebbe una nuova trasmissione tutta per sé in onda sulle reti del Biscione.

"La tv che mi piace parla di tanti argomenti. È una tv curiosa, gentile e brillante" ha ammesso la Isoardi in una recente intervista rilasciata prima della partenza per l'Honduras.

Identikit perfetto di un programma come Mattino 5, attualmente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, su Canale 5.

Federica Panicucci verrà sostituita da Elisa Isoardi?

Sembrerebbe che il sogno della Isoardi sarebbe proprio quello di riuscire ad approdare alla conduzione del morning show di Canale 5 e in questo modo "rubare" il posto alla collega Panicucci, al timone di Mattino 5 da oltre dieci anni.

La "mission", però, potrebbe non essere facile per Elisa dato che la Panicucci è molto affezionata a questa trasmissione che, negli ultimi anni, ha registrato un notevole incremento del numero di telespettatori, riuscendo a battere anche la concorrenza di Uno Mattina e Storie Italiane, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Tuttavia, secondo i bene informati, Piersilvio Berlusconi per avere Isoardi nel cast di concorrenti di questa nuova Isola dei famosi, potrebbe averle promesso "qualcosa di importante" in tv.

Grande successo per il ritorno dell'Isola dei famosi in tv

Cosa succederà a questo punto? Al termine del reality, arriverà un nuovo programma sulla rete ammiraglia Mediaset oppure no?

In attesa di scoprirlo, proseguono gli ottimi risultati di questa edizione dell'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Le prime puntate trasmesse su Canale 5 si sono stabilizzate su una media superiore ai 3,3 milioni di spettatori, pari ad uno share che supera il muro del 19% con picchi di oltre il 25% e record di interazioni social.