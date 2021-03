Inizia una nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 29 marzo al 2 aprile rivelano nuovi colpi di scena. Vittorio (Alessandro Tersigni) verrà a conoscenza del tradimento della moglie. Il dottor Conti dopo aver appreso la notizia, affronterà il suo rivale, e in seguito partirà per Parigi. Nel frattempo in casa Amato ci saranno sempre più tensioni. Sofia (Giulia Chiaramonte) lascerà la pasticceria dopo un litigio con Giuseppe (Nicola Rignanese).

Il Paradiso, puntate dal 29 al 2 aprile: Vittorio saprà del tradimento di Marta

Gli episodio de Il Paradiso delle Signore in onda dal 29 marzo al 2 aprile si preannunciano piuttosto interessanti. Fiorenza (Greta Oldoni), desiderosa di vendetta verso Adelaide, metterà una pulce nell'orecchio di Vittorio riguardo al rapporto fra Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello). Il dottor Conti metterà insieme gli indizi, e capirà che purtroppo la signora Gramini ha detto la verità. Deciderà quindi di affrontare il suo rivale. Dopo l'incontro con Romagnoli, Vittorio partirà per Parigi per raggiungere Marta. L'uomo vuole parlare anche con la moglie di quanto è successo a New York fra lei e Dante.

Il Paradiso, anticipazioni episodi fino al 2 aprile: Giuseppe chiederà dei soldi al figlio

Le trame delle puntate in onda fino al 2 aprile rivelano che sarà dato spazio anche alle vicende della famiglia Amato. Giuseppe si è lasciato coinvolgere in un losco affare da Girolamo. Per avviarlo ha bisogno di denaro. Pertanto chiederà un prestito a suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio), senza però specificare il motivo della sua richiesta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il ragazzo sarà titubante, difatti non sa se può fidarsi del padre. Nel frattempo il rapporto fra i due diventerà sempre più teso. Il giovane, stanco delle continue tensioni famigliari, si confiderà con Marcello(Pietro Masotti) ed Armando(Pietro Genuardi). Anche Agnese (Antonella Attili), preoccupata per la situazione, chiederà il parere del signor Ferraris.

Il Paradiso delle Signore, puntate fino al 2 aprile: Sofia lascerà la pasticceria

Le anticipazioni settimanali degli episodi in onda fino a venerdì 2 aprile preannunciano che Sofia deciderà di lasciare la caffetteria di Salvatore e Marcello, dove collaborava come pasticcera. La Venere aveva accettato di dare una mano ai ragazzi dopo la partenza di Laura. La ragazza, però, non si sente particolarmente tagliata per questo lavoro. In seguito ad uno scontro con Giuseppe i suoi dubbi aumenteranno. Pertanto deciderà di lasciare questo impiego, dedicandosi esclusivamente al suo ruolo di commessa del Paradiso.