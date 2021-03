Ieri sera, sabato 20 marzo, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. L'appuntamento con il talent di Maria De Filippi ha tenuti incollati allo schermo più di sei milioni di telespettatori e ha visto debuttare in veste di giudice Stefano De Martino. Il conduttore di "Stasera tutto è possibile" è ritornato nel programma che lo ha reso noto al grande pubblico ormai molti anni fa e gli ha permesso di realizzare il sogno di diventare un ballerino. L'ex di Belen Rodriguez ha voluto ironizzare su questo nuovo ruolo pubblicando, a poche ore dall'inizio della prima puntata, un post sul suo profilo Instagram.

Lo scatto è stato inondato di commenti. Tra tutti, non poteva non saltare all'occhio quello della sua ex fidanzata, la cantante salentina Emma Marrone. I due si sono scambiati faccine sorridenti e cuori.

Cuori e sorrisi social tra Stefano ed Emma

De Martino ha scritto sui social: "Da amici di Giurato a Giurato di Amici è un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici". Poi, ha citato una delle tante famose gaffe fatte nel corso della sua carriera dal giornalista e conduttore. Stefano ha aggiunto: "A fra foco!". La sua ex Emma ha commentato con tante faccine sorridenti e le mani alzate. Il commento ha ricevuto tantissimi "like". Stefano prontamente ha risposto alla sua ex ragazza con un cuoricino bianco. Sembra dunque che tra i due i rapporti siano più sereni e distesi rispetto al burrascoso passato.

I fans della coppia ricorderanno sicuramente che Emma scoprì proprio ad Amici del tradimento con la showgirl Argentina Belen Rodriguez.

I fans di Stefano ed Emma sognano un ritorno di fiamma

Dalla scoperta del tradimento ne è passata di acqua sotto i ponti. De Martino e Marrone hanno seguito la loro strada facendo carriera, chi come ballerino e chi come cantante.

Non è però la prima volta che i fans notano uno scambio di commenti e cuori su Instagram tra i due ex. Alcuni mesi fa erano, infatti, apparsi ben tre "like" della Marrone sul profilo del suo ex. "Attenzioni social" che De Martino ha sempre ricambiato. Non è molto per poter parlare di un riavvicinamento tra i due che pare abbiano entrambi il cuore libero in questo momento, ma abbastanza per far fantasticare i tanti fans della coppia ancora legati al passato sentimentale dei due ex allievi di Amici.

La loro storia d'amore, infatti, nacque proprio tra i banchi del noto talent di Maria De Filippi e fece sognare tanti ragazzini e ragazzine, che ora sperano di vederli un giorno di nuovo insieme mano nella mano innamorati e felici. Sarà davvero così? Non resta che aspettare per scoprirlo. Soltanto il tempo potrà fornire delle risposte.