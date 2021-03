Lunedì 1 marzo, andrà in onda live su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5. Questa sarà ricordata come l'edizione più lunga del programma. Cinque i concorrenti rimasti. Si tratta di Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Per i gieffini terminerà questa esperienza nella casa più spiata d'Italia e sarà tempo di rivedere i propri cari. In attesa della finale c'è stato tempo per alcune confessioni. Dayane Mello ha confessato al lucano e al pugliese di essere innamorata. L'ex tronista ha provato a chiedere per chi la brasiliana prova questi sentimenti ma la modella ha risposto con un lapidario: "Domani lo saprai'.

Dayane Mello innamorata, Pierpaolo Pretelli sa di chi si tratta

Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si stavano rilassando sulle note de 'La coppia più bella del mondo' di Adriano Celentano. La brasiliana, sorridendo, ha dichiarato: 'Io sono innamorata'. L'ex velino ha risposto che tutti e tre lo sono. Lui, in particolare, ha cominciato all'interno della casa una storia d'amore con Giulia Salemi. Il tarantino, a quel punto, ha domandato: "Ma lei di chi?", facendo riferimento alla showgirl. Mello non ha voluto svelare nulla ma ha replicato che lo si saprà nel giorno della finale. "Pier lo sa già", ha, successivamente, aggiunto la brasiliana. L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto se la persona si trova fuori dalla casa di Cinecittà.

La modella ha risposto affermativamente. Zelletta ha tentato di andare in fondo nella questione chiedendo se si trattasse di un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Dayane non ha replicato ma ha scosso la testa sorridendo. La modella ha vissuto un rapporto molto speciale con Rosalinda Cannavò e nella puntata andata in onda lunedì 22 febbraio, la showgirl ha confessato il suo amore per l'attrice siciliana.

Durante questa esperienza nel reality ci sono stati anche dei baci ma le due inquiline hanno sempre affermato di essere amiche. Andrea ha provato a chiedere se la persona per cui Dayane prova questo sentimento è proprio la messinese ma la brasiliana non si è sbilanciata.

Dayane Mello su Giulia Salemi: 'Mi è mancata troppo'

Il discorso si è, poi, spostato su Pierpaolo Pretelli che ritroverà Giulia Salemi dopo una decina di giorni dalla sua eliminazione dal reality.

L'ex velino non vede l'ora di rivederla e ha affermato che la riabbraccerà. Secondo la brasiliana, l'italo-persiana è una donna molto energica. Pier ha detto di averla vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 5 e di sentire la sua assenza. L'influencer manca anche alla modella brasiliana.Pretelli ha sottolineato che non pensa tanto alla finale quanto a rivedere la ragazza.