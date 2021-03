Tre le ultime eliminate dal Grande Fratello Vip 5 vi è la giovane Rosalinda Cannavò che, in queste ore è tornata a essere super attiva sui social dopo la fine della sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. L'attrice siciliana si è messa in mostra per la sua relazione nata nel corso delle ultime settimane con Andrea Zenga ma anche per la tanto discussa amicizia con Dayane Mello e il rapporto che c'è stato in passato con Massimiliano Morra. Sta di fatto che, questa mattina, sui social, Rosalinda ha postato una frase sibillina che sembra essere una velata frecciatina rivolta proprio ai suoi ex compagni di gioco nella casa di Cinecittà.

La frecciatina di Rosalinda sui social dopo il GF Vip: 'La verità verrà a galla'

"La verità verrà sempre a galla" ha scritto Rosalinda sui social in un messaggio che non è passato affatto inosservato. "Oltre agli insulti ricevuti, per fortuna c'è chi come molti di voi, ha scavato a fondo e trovato perfino dei video che confermano ciò che sostenevo. Detto questo posso solo dirvi: grazie" ha proseguito Cannavò sui social.

Insomma un messaggio forte e chiaro quello di Rosalinda che sembra essere più una frecciatina rivolta nei confronti di qualcuno dei suoi ex compagni di gioco all'interno della casa del GF Vip.

Per questo motivo non si esclude che Cannavò possa avercela con Massimiliano Morra che, dopo le rivelazioni della ragazza sulla sua presunta omosessualità, ha fatto sapere sui social di aver intrapreso un'azione legale nei confronti di Rosalinda.

La presunta frecciatina di Rosalinda contro Dayane Mello o Massimiliano Morra

In studio durante l'ultima puntata del GF Vip si è tornato a parlare della presunta omosessualità di Massimiliano e Cannavò ha ribadito che tale confessione le era stata fatta dallo stesso Morra. Parole che l'attore non ha gradito e che lo hanno spinto a rivolgersi ai suoi legali per intraprendere un'azione legale contro di lei.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma la frecciatina social di Rosalinda potrebbe essere rivolta anche nei confronti di Dayane Mello, sua compagna di avventura all'interno della casa di Cinecittà, con la quale ha vissuto un rapporto di amicizia alquanto rocambolesco.

La finale del GF Vip di lunedì 1 marzo

Durante le ultime settimane che Rosalinda ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 non sono mancati i momenti di tensione e scontro con la modella brasiliana.

Possibile che il messaggio social fosse destinato proprio a lei?

In attesa di avere ulteriori dettagli sul messaggio di Rosalinda, si avvicina la messa in onda del gran finale del reality show Mediaset. Il 1° marzo verrà proclamato il trionfatore assoluto di questa edizione che si porterà a casa il premio di 100 mila euro.