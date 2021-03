Giulia De Lellis "sbarca" in Honduras all'Isola dei Famosi. Sebbene l'ex fidanzata non sia presente fisicamente nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi, in queste ultime ore si è parlato di lei. A tirarla in ballo è stato il modello Akash, che ha lanciato delle frecciatine alla nota influencer, tirando in ballo anche quelli che sarebbero i suoi presunti guadagni, lievitati notevolmente dopo la pubblicazione del primo libro della De Lellis dal titolo "Le corna stanno bene su tutto", in cui parlava dei tradimenti del suo ex Andrea Damante conosciuto a Uomini e donne.

All'Isola dei famosi, Giulia De Lellis tirata in ballo da Akash

Nel dettaglio, Akash ha svelato che sta scrivendo un diario personale che, tuttavia, non intende pubblicare e quindi farlo diventare un libro.

"Non voglio fare Giulia De Lellis" ha ammesso il modello protagonista di questa edizione dell'Isola, aggiungendo poi che pur non volendo "attaccare" la ragazza, non riesce a spiegarsi come sia possibile che un suo amico che scrive un libro "sugli spacciatori", guadagni solo 1300 euro mentre la De Lellis intascherebbe milioni di euro per la sua "fatica letteraria".

'Guadagna due milioni di euro' sbotta Akash parlando della De Lellis

"Come può una ragazza che non ha studiato guadagnare due milioni di euro l'anno?" si è chiesto polemicamente Akash sulle spiagge dell'Isola.

La frecciatina di Akash nei confronti di Giulia De Lellis non è passata inosservata e in tanti si chiedono, adesso, quale sarà la reazione dell'ex volto di Uomini e donne.

Fino a questo momento, infatti, Giulia ha preferito non replicare alle dichiarazioni del modello rilasciate sulle spiagge dell'Isola dei famosi, ma non si esclude che possa farlo nel corso delle prossime ore.

Akash a rischio eliminazione dall'Isola dei famosi il 22 marzo

Del resto Giulia, attivissima sui social, non ha mai perso occasione di rispondere dal suo profilo Instagram ai numerosi attacchi che spesso le vengono rivolti contro da personaggi più o meno noti.

Intanto per Akash, queste potrebbero essere le ultime ore da concorrente dell'Isola. Lunedì 22 marzo ci sarà la terza puntata di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e il modello è in nomination con Angela Melillo.

Uno dei due, infatti, dovrà abbandonare definitivamente il cast del reality show e quindi tornare in Italia dopo la breve parentesi in Honduras.

La scorsa settimana, inoltre, Akash è stato al centro anche di una diatriba con Tommaso Zorzi che ha voluto porre l'accento sul fatto che il modello, in svariate trasmissioni televisive, si è presentato con nomi diverso.

Akash, però, ha sbottato e ha precisato di aver chiarito già tutto a Ballando con le stelle.