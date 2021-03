La fortunata serie di Rai 1, Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale nei panni del protagonista, termina questa sera, lunedì 1° marzo, con la sesta puntata della prima stagione. Ogni puntata è poi disponibile anche su Rai Play,.

Ricciardi: il caso da risolvere

Nell'ultima puntata in onda oggi in prima serata, Napoli (città d'ambientazione della serie) è in fermento per la festa della Madonna del Carmine e tutti si adoperano per i preparativi. Per il commissario e il suo collega Maione, però, non è tempo di festeggiamenti: un nuovo caso li attende. Un celebre ginecologo dell'ospedale Pellegrini precipita dalla finestra del suo studio, facendo un volo di venti metri.

Si pensa subito a un suicidio, ma le indagini di Ricciardi rivelano altri scenari, ben più intriganti. Proprio le scoperte legate alle indagini, fatte di passioni, tradimenti e rapporti pericolosi, daranno modo al commissario di riflettere sulla sua situazione amorosa. Da mesi infatti sembra conteso tra due donne, e forse in questa circostanza potrebbe prendere finalmente una decisione.

Il cuore del commissario

Ha appassionato tutti gli spettatori la delicata storia di sguardi e poche parole tra Ricciardi e la dirimpettaia, Enrica, timida e un po' impacciata. La sua "rivale" è Livia, ben più avveduta e seducente, anche lei spinta da un grande sentimento per il commissario che ha trovato l'assassino del marito. In quest'ultima puntata, mentre Livia si farà avanti con maggiore determinazione per conquistare Ricciardi, questi comprenderà che si sente molto vicino a Enrica.

Quando l'avrà raggiunta per parlarle, però, scoprirà che la ragazza ha già preso un'altra importante decisione.

Anche il matrimonio di Maione potrebbe essere in difficoltà perché l'uomo inizia ad avere qualche dubbio sul comportamento della moglie Lucia.

La serie

Si tratta di un co-produzione Rai Fiction e Clemart, diretta da Alessandro D'Alatri. La serie è ambientata a Napoli, negli anni del regime fascista, e racconta la vita professionale e personale di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sin da ragazzo, Ricciardi nasconde un segreto su una sua particolare dote, ereditata da sua madre, morta alcuni anni prima.

La prima stagione è composta da sei episodi, scritti da Maurizio De Giovanni con Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff. Le sei puntate sono basate ognuna su uno dei sei romanzi scritti proprio da Maurizio De Giovanni.

Accanto a Lino Guanciale, magnetico nei panni del misterioso Ricciardi, ci sono Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti. Nel cast anche Nunzia Schiano, nei panni di Rosa e Peppe Servillo nel ruolo di Don Pierino.