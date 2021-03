La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore continua a fare compagnia al pubblico sempre dal lunedì al venerdì. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla prima rete dell’ammiraglia Rai dal 29 marzo al 2 aprile 2021, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo aver affrontato Dante Romagnoli (Luca Bastianello) vorrà lasciare Milano: il direttore del lussuoso negozio senza ombra di dubbio esigerà avere delle delucidazioni sul rapporto che sua moglie Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) ha con il cugino di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni).

Il Paradiso delle signore, spoiler al 2 aprile: Giuseppe litiga con Sofia

Le anticipazioni su ciò che succederà negli episodi in onda su Rai Uno dal 29 marzo al 2 aprile 2021, svelano che Giuseppe confesserà alla moglie Agnese di essere deciso a far parte di un affare che potrebbe fargli guadagnare tanti soldi. Per riuscire nel suo intento il capo famiglia Amato chiederà al figlio Salvatore un prestito, senza però dargli alcuna spiegazione: quest’ultimo sempre più turbato a causa dei litigi familiari si confronterà con Marcello e Armando.

Intanto Giuseppe avrà un battibecco anche con Sofia, che dopo essersi sfogata con Marcello lascerà il laboratorio di pasticceria: quest’ultimo e Salvatore si sentiranno subito in difficoltà senza la presenza della ragazza.

Nel contempo finalmente Gabriella otterrà delle soddisfazioni per merito del suo abito british che in un primo momento non era visto di buon occhio. La stilista però vorrà far riconoscere il contributo delle sue collaboratrici soprattutto di Maria, visto che farà di tutto per farla intervistare: a cercare di migliorare l’aspetto di quest’ultima per l’importante occasione ci penseranno le sue colleghe di lavoro tranne una.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maria parecchio emozionata riceverà i giusti consigli da Federico prima di incontrare il giornalista, mentre le veneri le daranno una mano con la scelta del vestito.

Fiorenza minaccia Adelaide, Vittorio decide di raggiungere la moglie Marta a Parigi

Intanto Vittorio, Serena e Pietro saranno sempre più affiatati, invece Adelaide affronterà Dante e gli dirà di allontanarsi da sua nipote Marta.

Successivamente Serena farà emozionare la madre Beatrice dopo aver parlato dello zio in un compito a scuola.

Adelaide non consentirà a Fiorenza di sedersi al tavolo d’onore accanto all’Alto Prelato durante la cena di Pasqua che si terrà al circolo. Gramini non appena la contessa rivendicherà il suo ruolo di presidentessa al grande magazzino la minaccerà dicendole di sapere tutto sull’incontro tra Dante e Marta. Dopo essere stata ricattata, Adelaide chiederà al cognato Umberto di fare delle indagini sul passato di Romagnoli. Inoltre la contessa di Sant’Erasmo non asseconderà le richieste di Fiorenza pur sapendo che potrebbe venire alla luce la verità su Marta e Dante.

Non passerà molto tempo per vedere Gramini attuare la sua vendetta, dato che Vittorio a causa sua avrà uno scontro con Romagnoli: il direttore Conti probabilmente per vederci più chiaro sulla questione deciderà di raggiungere la moglie Marta a Parigi.

Intanto Beatrice riceverà una chiamata telefonica sconcertante.

Marcello sarà convocato in questura, Gabriella trova una lettera di Arturo Bergamini

Intanto Federico farà il possibile per passare del tempo con Ludovica, ignorando che in realtà la stessa è sempre più complice con Marcello. La giovane Brancia di Montalto nel frattempo farà un gesto inaspettato, per dimostrare a Barbieri di tenere veramente a lui: quest’ultimo purtroppo darà un annuncio per niente piacevole a Ludovica, visto che le dirà che sarà convocato in questura poiché Mantovano ha sostenuto di aver lavorato con lui.

Successivamente Gabriela metterà le mani nella lettera che Arturo Bergamini aveva scritto prima di morire: dopo aver appreso che il defunto uomo sospettava di Umberto, la stilista non saprà se mostrare la missiva al marito Cosimo.