Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore non smettono di entusiasmare i telespettatori italiani. Nella settimana dall'8 al 12 marzo se ne vedranno delle belle. L'abito creato con tanto entusiasmo da Gabriella verrà criticato. Improvvisamente i clienti diminuiranno e così anche le vendite. Il dottor Conti sarà molto preoccupato, qualora le vendite non aumentassero sarà costretto a prendere dei seri provvedimenti. Intanto Agnese prenderà una decisione molto importante: porre fine alla sua storia d'amore con il capo magazziniere. Quest'ultimo rimarrà parecchio deluso e non farà altro che pensarla.

Vettorazzo critica l'abito di Gabriella

Nel corso dei nuovi episodi, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021, al Paradiso ci sarà fermento per la nuova campagna pubblicitaria che ruoterà intorno all'abito ispirato alla moda londinese, realizzata dalla stilista Rossi. Nel frattempo si assisterà ad un addio straziante: Agnese deciderà di salvare il suo matrimonio e di porre quindi fine alla sua storia con Armando. La sarta chiederà al signor Ferraris di allontanarsi da lei. Al grande magazzino intanto si farà viva una persona che in passato ha provocato la partenza di Clelia e Luciano. Si tratterà di Maria Grazia Vettorazzo che, non appena vedrà l'abito "british" esposto in vetrina inizierà a criticarlo definendolo "troppo corto". D'altra parte anche dalla stampa arriveranno i primi commenti negativi circa la collezione.

Marcello invece continuerà ad essere perseguitato dal Mantovano: il delinquente minaccerà Barbieri, davanti a Salvatore, di incendiare il locale. Il socio della Caffetteria sarà terrorizzato: Marcello consiglierà a Ludovica di partire per Parigi, mentre giovane Amato intanto deciderà di trascorrere la notte nel locale per evitare brutte sorprese.

Umberto e Federico aiutano Vittorio

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio sarà seriamente preoccupato per le critiche che continuerà a ricevere sulla nuova collezione. Grazie all'aiuto di Umberto e Federico, il dottor Conti troverà un modo per risollevare l'immagine del grande magazzino. Intanto il signor Ferraris sarà profondamente triste per l'allontanamento dalla sua amata.

Marcello nel frattempo studierà un modo per far arrestare il Mantovano: il suo piano prevederà che il delinquente verrà colto mentre starà compiendo un furto al Circolo. In questo modo sarà denunciato alle autorità e potrà finalmente lasciare in pace Marcello e Ludovica. Per mettere in pratica la strategia, il giovane Barbieri coinvolgerà Vinicio, un ex amico del delinquente. Purtroppo l'uomo tradirà Marcello e mentre tenterà di fuggire dopo aver tentato di compiere il furto al Circolo, incontrerà un imprevisto di nome Dante Romagnoli. Al Paradiso intanto le vendere diminuiranno notevolmente ma quando tutto sembrerà ormai perduto, i clienti torneranno ad acquistare per la gioia del dottor Conti e di tutto lo staff.