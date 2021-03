Il Paradiso delle Signore lunedì 8 marzo, il giorno della Festa della Donna, va in onda con un'altra emozionante puntata su Rai 1. L'appuntamento è per le 15:55 e l'episodio può essere visto anche su RaiPlay on demand oppure dopo la messa in onda.

Il Paradiso delle signore 5ª puntata 101 trama completa

Al grande magazzino si respira aria fresca, come sempre del resto quando Vittorio ha un'idea per festeggiare le ricorrenze: è l'8 marzo, la Festa della Donna, e il Paradiso di certo non può esimersi dal trasmettere un messaggio positivo per il genere femminile.

La svolta la può dare l'abito in stile british di Gabriella, anche se con qualche remora.

La bella Rossi crede fermamente nel suo progetto e Conti ne è entusiasta, così come Beatrice. Persino Federico ne è rimasto piacevolmente sorpreso. Purtroppo però, non tutti saranno dello stesso avviso.

Parliamo di una vecchia spina nel fianco, ovvero Maria Grazia Vettorazzo che, entrata al grande magazzino e visto l'abito ''incriminato'', non ci mette due volte a sollevare un polverone, innescando una serie di polemiche che faranno precipitare le vendite.

Marcello e Salvatore rischiano di perdere la Caffetteria

Non sono certo finiti qui i problemi. Alla Caffetteria si presenta Sergio Castrese con fare minaccioso e promette a Marcello e Salvatore di vendicarsi. Farà ardere tra le fiamme il loro locale quando meno se lo aspettano. I due ragazzi non sanno come muoversi.

A quel punto, Marcello crede che Ludovica sia ancora in pericolo, anche se è scampata all'aggressione in casa Ferraris. Sarà così che, durante un loro incontro, le consiglia di lasciare al più presto Milano e raggiungere Parigi, così da far perdere per un po' le sue tracce.

Addio amore mio

Ci sarà un triste evento nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 8 marzo.

Agnese inizia a credere davvero al cambiamento in positivo di Giuseppe. La situazione in casa è decisamente più gestibile e anche Salvatore pare più sereno. Le liti e i contrasti sembrano acqua passata, ma sarà davvero così o il signor Amato ha in mente in piano preciso?

Il cambiamento di Giuseppe, unito alle parole di monito di Don Saverio, basterà a far prendere una decisione inaspettata alla dolce Agnese che, seppur con dolore, dirà ad Armando di allontanarsi da lei.

Ha scelto di provare a salvare il suo matrimonio. Ferraris ne è devastato e non capisce come sia possibile che Agnese possa averlo lasciato dopo tutte le battaglie che hanno vinto per stare insieme.

Resta tuttavia un dubbio: Giuseppe potrebbe aver inscenato il suo cambiamento per ottenere il benestare di Agnese e di Salvo ma avere in testa un altro obiettivo ancora non chiaro. Staremo a vedere.