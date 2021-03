Il Paradiso delle Signore 5 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Gli spoiler della soap opera italiana nella puntata di lunedì 15 marzo raccontano che Vittorio e lo staff saranno entusiasti per la collezione esposta in vetrina, mentre Silvia comunicherà con un telegramma la scelta di trasferirsi in pianta stabile a Parigi. Ludovica e Marcello decideranno di troncare la loro frequentazione, mentre Dante Romagnoli invece attrarrà l'attenzione del Circolo. In ultimo, Marta chiamerà Vittorio per comunicargli che tornerà l'indomani a Milano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 di lunedì 15 marzo svelano che Vittorio e lo staff saranno entusiasti per la collezione esposta in vetrina, grazie anche alla mole di vendite tornata a ottimi livelli. La collezione ''Un passo avanti'' si è rivelata una mossa azzeccata per il Paradiso, malgrado inizialmente l'abito in stile british di Gabriella aveva creato qualche subbuglio.

Silvia, intanto, ha preso la decisione di trasferirsi in pianta stabile a Parigi, così da stare accanto a Margherita e Nicoletta. La Cattaneo, a chi si sarebbe aspettato un suo ritorno, sceglierà di comunicare la sua scelta di partire per la Francia tramite un telegramma.

Marcello e Ludovica Brancia decidono di troncare la frequentazione

Le trame della soap opera italiana nella puntata del 15 marzo anticipano che Marcello e Ludovica Brancia sono finalmente riusciti a liberarsi della pericolosa figura del Mantovano. A fronte di ciò, i due giovani decideranno di dare un taglio alla loro frequentazione.

Dante Romagnoli, successivamente, attrarrà l'attenzione intera del Circolo per essere riuscito a sventare il tentativo di furto presso il locale della città meneghina.

Grazie al cugino della presidentessa Fiorenza, difatti, Vinicio e Sergio non sono riusciti a portare a compimento il loro piano.

Marta chiamerà Vittorio per dirgli che tornerà a Milano l'indomani

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 nell'episodio di lunedì 15 marzo svelano che Marta telefonerà a Vittorio per manifestargli la sua intenzione di fare ritorno a Milano l'indomani.

Dopo essere andata da Riccardo a Parigi per schiarirsi le idee sul fatto di essere la sorellastra di Federico, la Guarnieri potrebbe aver metabolizzato la faccenda ed essere pronta a perdonare il padre Umberto. Vittorio e Federico hanno spesso rincuorato il Commendatore dicendogli che Marta sarebbe tornata sui suoi passi trascorso qualche tempo.