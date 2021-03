Lunedì 29 marzo va in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 5 con un'altra imperdibile puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni raccontano che la contessa Adelaide affronterà finalmente Dante, dopo aver scoperto che cosa c'è stato tra lui e Marta.

Intanto la situazione a casa Amato si complica sempre di più. Giuseppe non è riuscito a mantenere le sue promesse e, accecato dall'illusione di fare soldi veloci e facili, si è messo in un guaio bello grosso. Non consapevole del rischio che sta correndo, chiederà un prestito a Salvatore.

Il Paradiso delle Signore 5 nuove puntate su Rai 1, Giuseppe ha bisogno di soldi

Agnese ha capito che il marito le sta nascondendo qualcosa. Che si sia messo nuovamente nei guai? Giuseppe non fa trapelare nulla e la mette al corrente di un affare molto redditizio del quale entrerà a far parte, non approfondendo però alcun particolare.

Per riuscire nel suo intento, Giuseppe ha bisogno di un investimento. Non avendo denaro a sufficienza, pensa bene di chiedere un prestito a Salvatore. Anche in questo caso manterrà il silenzio assoluto.

Vittorio sempre più vicino ai figli di Beatrice

Marta non è ancora tornata a Milano, impaurita dal fatto d'incontrare Dante. Ormai ha rivelato alla zia cosa è successo a New York e prima o poi dovrà prendersi le sue responsabilità.

Mentre la moglie è lontano, Vittorio si lega ancora di più a Serena e Pietro, che tratta ormai come fossero suoi figli. Marta non può dargliene e forse la vicinanza di Beatrice lo sta facendo riflettere. Come reagirà quando scoprirà la verità?

Al Paradiso delle Signore gli affari vanno meglio e Conti ne è soddisfatto. La brutta parentesi che ha visto un brusco arresto delle vendite è ormai chiusa, anche se il lancio della nuova collezione sarà ovviamente sotto gli occhi della cronaca.

Gabriella crede che anche Maria debba prendersene il merito e così organizza un'intervista solo per lei.

Adelaide affronta Dante, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5

La contessa sa che cosa è successo tra la nipote e Romagnoli a New York ed è consapevole che se la verità venisse a galla, il nome dei Guarnieri ne risentirebbe alquanto, senza contare che il matrimonio di Marta e Vittorio andrebbe in pezzi.

Marta l'ha pregata di non dire nulla, almeno fino a quando non sarà tornata a Milano. Adelaide mantiene la promessa, ma capisce che deve agire subito per non far precipitare la situazione.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5, Adelaide deciderà di parlare con Dante e sarà molto chiara: per il suo bene dovrà lasciare in pace Marta. Romagnoli ascolterà l'intimidazione della contessa?