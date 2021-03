Il Paradiso delle Signore inizierà una nuova settimana lunedì 22 marzo e sarà come sempre una puntata ricca di emozioni. Secondo le anticipazioni dell'episodio numero 111, Giuseppe (Nicola Rignanese) inizierà a pensare alla proposta di Girolamo (Sergio Vespertino) e a come poter mettere in atto al meglio il suo piano. Intanto Gloria (Lara Komar) si sentirà sempre più vicina a Stefania (Grace Ambrose), mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) si accingerà a firmare l'accordo con gli americani per una nuova avventura al grande magazzino. Infine, Dante (Luca Bastianello) sarà messo con le spalle al muro da Fiorenza (Greta Oldoni) e confesserà di essere ritornato a Milano per vedere Marta (Gloria Radulescu).

Gloria e Stefania saranno sempre più vicine: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 22 marzo raccontano che la proposta di Girolamo farà pensare Giuseppe che studierà un modo per mettere in pratica il suo piano. Nel frattempo, al grande magazzino, il legame nato tra Gloria e Stefania crescerà e la loro intesa sarà sempre più evidente. La capocommessa darà l'idea che la signorina Colombo per lei non sia come tutte le altre Veneri, ma rappresenti qualcosa di più importante. Per Vittorio arriverà un momento determinante per la sua vita professionale e i progetti futuri: si avvicinerà la firma del contratto con gli americani e per questa nuova avventura l'imprenditore chiederà la collaborazione e il sostegno di tutti i suoi dipendenti.

Il dottor Conti avrà bisogno di senso di responsabilità e coesione da parte di tutta la grande famiglia del Paradiso, per affrontare il grande passo e allargare gli orizzonti della sua attività oltreoceano alla conquista della clientela americana.

Fiorenza metterà con le spalle al muro suo cugino Dante: spoiler lunedì 22 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 22 marzo rivelano che, nella puntata di lunedì, arriverà il momento della verità per Dante.

Il nuovo arrivato, dopo aver incuriosito i soci del Circolo grazie alla sua impresa durante il tentativo di rapina, catturerà l'attenzione di Fiorenza. La donna riuscirà a impossessarsi dell'agenda di Dante Romagnoli e metterà suo cugino con le spalle al muro. L'uomo, messo alle strette, racconterà a Fiorenza le reali motivazioni che lo hanno spinto a lasciare New York e tornare a Milano: lo scopo di Dante è rivedere Marta Guarnieri.

Quale sarà il legame che unisce il nuovo arrivato alla figlia di Guarnieri? Per saperne di più non resta che aspettare le prossime puntate della soap di Rai 1, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.