Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia sarà preoccupata per suo figlio Diego che starà male per la sua malattia respiratoria. Le anticipazioni rivelano che Pia porterà il bambino al palazzo e lo terrà lì di nascosto, sperando di farlo stare meglio. Quando Cruz scoprirà che Pia ha preso il bambino con sé, minaccerà di licenziarla se non se ne separerà subito.

La malattia del piccolo Dieguito

Pia verrà a sapere che suo figlio Dieguito sta male a causa dei problemi respiratori e penserà di portarlo a La Promessa di nascosto. Pur di far stare meglio il suo bambino, la domestica andrà a prendere Dieguito per tenerlo in un posto meno umido e potrà contare sull'appoggio di Jana.

Quest'ultima si occuperà della salute del bambino giorno e notte, ma non sarà l'unico sostegno su cui Pia potrà contare. La domestica, infatti, sarà piacevolmente sorpresa dalla disponibilità del nuovo maggiordomo Ricardo che capirà la difficile situazione. Nonostante l'attenzione di Jana e Pia, tuttavia, Cruz riuscirà a scoprire che Dieguito si trova al palazzo e andrà su tutte le furie. A dire tutto alla marchesa sarà Petra che, come sempre, non si lascerà sfuggire l'occasione per mettere in difficoltà i suoi colleghi. Cruz sarà molto dura con Pia: se non porterà suo figlio lontano dal palazzo sarà licenziata. Petra sosterrà la marchesa e terrà d'occhio la domestica, ma Ricardo le prometterà che presto il problema sarà risolto.

Il ritorno di Gregorio

Pia vivrà un incubo e a farla soffrire non sarà soltanto la paura per la salute del piccolo Dieguito. Nella vita della domestica, infatti, si riaffaccerà suo marito Gregorio che, appena uscito dal carcere, tornerà a cercarla. Per Pia saranno momenti di grande angoscia perché dovrà prendere una decisione difficile per proteggere il suo bambino.

I colleghi si stringeranno attorno a Pia e faranno di tutto per impedire a Gregorio di arrivare a lei, ma non ci riusciranno. L'uomo troverà sua moglie e pretenderà di riprendere a sua vita con lei e suo figlio, nonostante abbia attentato alle loro vite. Romulo riuscirà a far andare via Gregorio, ma lui prometterà che presto tornerà per far valere i suoi diritti.

L'abuso del Barone de Linaja

Pia è rimasta incinta nella prima stagione de La Promessa, quando è stata abusata dal perfido Barone de Linaja. Per un lungo periodo la donna ha nascosto la sua gravidanza a tutti, rischiando anche di fare del male al bambino con le fasce strette che indossava. Successivamente, Pia ha dato alla luce suo figlio e Gregorio si è offerto di fargli da padre, sposando la domestica e salvando anche il buon nome della tenuta. Cruz ha accettato il matrimonio e tutto sembrava procedere per il meglio, ma in realtà Gregorio nascondeva un lato oscuro. L'uomo, infatti, ha tentato di avvelenare Pia perché non voleva crescere un figlio non suo e solo l'intervento di Romulo ha evitato il peggio.