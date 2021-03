Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Màkari, la terza puntata che andrà in onda lunedì 22 marzo in prima serata su Rai 1 sarà intitolata: 'È solo un gioco'. In questo terzo appuntamento della fiction, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Gaetano Savatteri, avverrà la morte di Franco Rizzo, un ex promessa del mondo del calcio e cugino del protagonista Saverio Lamanna. Quest'ultimo vorrà andare in fondo alla vicenda in quanto sarà convinto che non sia stata una morte accidentale, ma un omicidio.

Nel frattempo, nella vita dello scrittore si aggiungerà anche il problema della sua ragazza Suleima che avrà un colloquio di lavoro a Milano e sarà intenzionata a lasciare il paese in provincia di Trapani.

Saverio andrà al funerale di suo cugino Franco

Nel terzo appuntamento che andrà in onda lunedì 22 marzo, il cugino di Saverio, Franco Rizzo, perderà la vita in un incidente d'auto. In realtà il protagonista quasi non si ricorderà di lui, ma nonostante ciò il padre pretenderà che vada al funerale.

Saverio obbedirà al genitore, ma sarà molto nervoso, in quanto se è vero che non ricorda il cugino, è ancor più vero che non vuole ricordare. Infatti, lo scrittore vorrà ricorrere alla stessa strategia che ha utilizzato anche quando è morta sua madre, cioè rimuovere dolore e sentimenti senza affrontarli.

Suleima potrebbe lasciare Màkari

Poco dopo però Saverio si renderà conto che la morte dell'ex promessa del calcio non è stato un incidente, ma un omicidio.

E così il protagonista deciderà di andare fino in fondo alla vicenda. Saverio, oltre a scoprire il colpevole che ha ucciso suo cugino, farà riaffiorare anche molti ricordi di lui e Franco da bambini e ricorderà che gli ha voluto molto bene.

La morte del cugino però non sarà l'unico problema che dovrà affrontare Saverio. Infatti Suleima avrà un colloquio di lavoro a Milano e se tutto andrà bene dovrà lasciare il paesino siciliano e trasferirsi al Nord.

Le parole dell'attrice che interpreta Suleima

L'attrice catanese Ester Pantano che nella Serie TV Màkari interpreta il personaggio di Suleima, in un'intervista ha svelato alcune anticipazioni riguardo gli sviluppi del suo personaggio nelle prossime due puntate.

In particolare l'attrice, riguardo alla possibilità di lasciare il paesino siciliano, ha affermato: "Suleima avrà la possibilità di andare via per dare una svolta alla sua carriera, in quanto non vorrà rinunciare al suo sogno".

Ester Pantano ha poi continuando dicendo che Saverio dovrà scegliere se andare insieme a lei oppure lasciarla andare via. Poi l'attrice ha anche affermato che il suo personaggio non è una donna "al servizio di un uomo", ma è una donna libera e intraprendente.

Infine la giovane alla domanda di una possibile secondaserie ha dichiarato: "Viste le premesse, mi sembra possibile".