Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nella puntata del 1° aprile, non mancheranno novità e colpi di scena. Gli spettatori potranno assistere a svolte importanti e godere della compagnia dei loro beniamini. In particolare, Adelaide vorrà liberarsi della presenza di Fiorenza, ma per fare ciò metterà a rischio la sua reputazione e anche quella della famiglia. Maria, con l'aiuto delle Venerei e di Federico, si preparerà per l'intervista del pomeriggio, mentre Sofia non riuscirà a smaltire la rabbia per la lite con Giuseppe.

Ludovica, nel frattempo, sarà sempre più attratta da Marcello e compirà un gesto importante per lui.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 1° aprile: Adelaide rifiuterà di obbedire a Fiorenza

Nella puntata del 1° aprile, la contessa Adelaide si troverà ancora sotto il controllo di Fiorenza. Vorrebbe liberarsi, a tutti i costi, della sua presenza, ma non sarà facile, per lei, trovare la giusta soluzione. L'obiettivo, infatti, sarà quello di non permettere alla donna di rivelare la verità sul reale legame tra Dante e Marta.

Stanca di non poter essere libera, Adelaide rifiuterà di assecondare ancora i voleri di Fiorenza. Questa mossa potrebbe mettere in pericolo lei e la sua famiglia, ma non vorrà più accettare compromessi. La consapevolezza di ciò, in ogni caso, le peserà sul petto come un macigno.

Trame del 1° aprile de Il Paradiso delle signore: le Veneri e Federico aiuteranno Maria

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle signore rivelano che Maria, finalmente, sarà pronta a rilasciare la sua intervista. Dovrà combattere contro la sua timidezza per riuscire a fare bella figura, ma non sarà da sola. Le Veneri le daranno tutto il loro supporto e l'aiuteranno a scegliere il vestito giusto.

Anche Federico, più esperto in questo campo, sarà pronto ad andare incontro a Maria. Cercherà di suggerirle il modo più adatto di comportarsi, in modo che la ragazza possa sentirsi sicura di se stessa.

Sofia si confiderà con Marcello

Le anticipazioni del 1° aprile de Il Paradiso delle signore rivelano che Sofia non riuscirà a distogliere l'attenzione dalla sua lite con Giuseppe.

L'evento, infatti, l'ha segnata profondamene e, ancora in preda alla rabbia, non vedrà altra scelta che cercare un confidente. Deciderà di parlarne con Marcello e, dopo essersi sfogata, abbandonerà il suo posto in pasticceria.

Intanto, Ludovica si sentirà sempre più vicina a Marcello. Ormai non potrà più nascondere i suoi sentimenti e compirà un dolcissimo gesto per il ragazzo. Questa mossa sarà talmente sorprendente da lasciare tutti a bocca aperta.