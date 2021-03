Una delle coppie più amate nate a Uomini e donne, quella formata da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è giunta al capolinea. A confermare le voci della rottura proprio l'ex tronista che attraverso una diretta Instagram ha dichiarato che i due al di fuori del programma non si sono trovati. Anche Ranieri ha rotto il silenzio confermando i rumor circolanti da diversi giorni sul web.

Sophie Codegoni e Matteo: qualcosa si è rotto tra loro

La scelta di Matteo e Sophie avvenuta circa un mese negli studi di Uomini e donne aveva fatto sognare i fan. I due giovani sembravano molto innamorati, e nei primi giorni post scelta avevano pubblicato molti scatti che li ritraevano felici e sorridenti insieme.

A lungo andare però, qualcosa si è incrinato tra loro. Da qualche settimana infatti, i fan più attenti avevano notato che i due non apparivano più insieme sui social ed erano cominciate a circolare voci su una loro presunta rottura.

Sophie in lacrime dopo l'addio a Matteo: 'Non ci siamo trovati'

Dopo giorni di silenzio, Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio sulla questione. In primis ha dichiarato di aver bisogno di tempo prima di raccontare cosa è successo con Matteo e in seguito ha deciso di fare una diretta Instagram per spiegare meglio le cose. Nel dettaglio, l'ex tronista ha confermato l'addio tra di loro: "Non è andata", ha detto la 19enne, che ha aggiunto: "Non ci siamo trovati. Non gli è piaciuto il mio mondo". La giovane inoltre, ha rivelato che l'ex fidanzato le avrebbe dato della 'pesante' e della persona che mette sempre sotto giudizio.

Tuttavia, Sophie ha ammesso di aver cercato di fare andar bene le cose tra loro, senza riuscirci. Codegoni, nel corso della diretta Instagram non è riuscita a trattenere le lacrime e solo il tempo potrà dire se tra lei e Matteo Ranieri potrà esserci un ritorno di fiamma.

U&D, rottura Sophie-Matteo, lui: 'Non si andava d'accordo su tante cose'

Anche Matteo, poche ore fa, sulle sue Stories di Instagram ha confermato ciò che Sophie aveva appena dichiarato.

Tra loro due tutto è finito. Ma perché? Stando alle sue parole, lui e Sophie si sarebbero lasciati per incompatibilità caratteriali: "Non si andava d’accordo su tante cose" ha detto l'ex corteggiatore di U&D, che ha aggiunto di essersi reso conto di avere uno stile di vita e interessi troppo differenti da Sophie. Sempre sui social, Matteo ha dichiarato come le cose una volta usciti da Uomini e donne si siano rivelate più difficili del previsto.

Non è la prima volta che una coppia nata all'interno degli studi di Maria De Filippi non regga a lungo. Nonostante il difficile momento e la pressione mediatica a cui è sottoposto, Matteo Ranieri ha voluto precisare che lui e Sophie si sono lasciati in maniera civile.