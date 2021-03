Torna l'appuntamento con le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.

La caratterizzazione dei personaggi e la profondità delle dinamiche hanno trasformato lo sceneggiato in uno dei programmi di punta della Rai. Moltissimi, infatti, sono gli spettatori in trepidante attesa delle prossime puntate. Nella settimana dal 29 marzo al 2 aprile, i colpi di scena non mancheranno. In particolare, a Gabriella verrà chiesto di rilasciare un'intervista per parlare del suo abito, mentre Vittorio si sentirà sempre più legato alla piccola Serena.

Giuseppe chiederà un prestito a Salvatore, ma quest'ultimo non si fiderà di lui e vorrà prima consultarsi con Agnese. Fiorenza metterà alle strette la contessa Adelaide per riuscire a realizzare il suo desiderio, ma quest'ultima non si farà cogliere impreparata e inizierà a indagare su Dante. Infine, Marcello verrà convocato in questura per parlare del Mantovano e del suo coinvolgimento.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Maria dovrà rilasciare un'intervista

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la nuova collezione d'abiti del Paradiso finalmente spiccherà il volo. Gabriella, seppur criticata all'inizio, verrà ricoperta di complimenti e le verrà anche chiesto di rilasciare un'intervista. La ragazza sarà entusiasta di questo risultato, ma vorrà condividere il merito anche con gli altri e così proporrà a Maria di lasciarsi intervistare al suo posto.

Quest'ultima non starà più nella pelle dalla gioia e accetterà immediatamente. Le Veneri collaboreranno per renderla ancora più bella e Federico cercherà di aiutarla per pianificare le cose da dire.

Nel frattempo, la maestra di Serena darà come compito quello di scrivere un tema sulla figura paterna. La bambina deciderà di parlare di Vittorio e quando Beatrice lo verrà a sapere verrà travolta da emozioni intense.

Le attenzioni della donna, però, ben presto verranno catturate da una telefonata misteriosa.

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 2 aprile: Giuseppe chiederà del denaro a Salvatore

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle signore svelano che Giuseppe sarà ancora invischiato nei suoi raggiri. Con la speranza di guadagnare molti soldi, spiegherà ad Agnese le sue intenzioni e chiederà a Salvatore di prestargli del denaro.

A quest'ultimo, però, non dirà il motivo della sua richiesta. Salvatore non saprà come comportarsi e sarà molto restio ad andare incontro al padre. Deciderà, così, di affrontare il discorso con Agnese. Oltre al ragazzo, però, anche Sofia avrà qualcosa da ridire su Giuseppe. Tra i due, infatti, esploderà una forte lite.

Intanto, alla contessa Adelaide spetterà il compito di ricoprire il ruolo di Presidentessa del Circolo. Fiorenza, desiderosa di essere al suo posto, ricatterà Adelaide e la minaccerà di rivelare tutto su Dante e Marta. Adelaide, in preda al panico, chiederà a Umberto di indagare sul passato di Dante. Ciò che scopriranno li lascerà a bocca aperta.

Marcello dovrà andare in questura

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 29 marzo al 2 aprile, Federico sarà sempre più vicino a Ludovica.

Vorrà passare del tempo con lei e approfondire il loro rapporto. Non saprà, però, che anche Marcello starà provando a fare la stessa identica cosa. La ragazza sembrerà ricambiare le attenzioni di quest'ultimo, soprattutto quando farà qualcosa di sorprendente.

Marcello, però, non potrà concentrarsi solo sulle questioni sentimentali perché sarà costretto a recarsi in questura. Qui verrà accusato di aver eseguito gli ordini del Mantovano. Prima di andare, si sfogherà con Ludovica.