Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Nella puntata del 2 aprile non mancheranno sorprese e novità. In particolare, Marcello verrà invitato in questura per rilasciare alcune dichiarazioni sul Mantovano, mentre Gabriella troverà una lettera scritta da Arturo Bergamini, in essa ci saranno rivelazioni importanti, ma non saprà se mostrarla o meno a Cosimo. Fiorenza, intanto, deciderà di vendicarsi di Adelaide e suggerirà qualcosa a Vittorio sul rapporto tra Marta e Dante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 2 aprile: Marcello dovrà rilasciare una deposizione

Nella puntata del 2 aprile, Marcello avrà ancora guai a causa del Mantovano. Infatti, verrà chiamato in questura per essere interrogato sul suo coinvolgimento nei piani del criminale. Il giovane sarà così stressato da non riuscire ad affrontare tutto da solo e, prima di andare, deciderà di parlarne con Ludovica. La ragazza si mostrerà disposta ad ascoltarlo, per il forte legame che lo lega a lui.

Nel frattempo, Salvatore inizierà a pagare le conseguenze dell'abbandono di Sofia: senza la sua presenza in pasticceria, infatti, lui e Marcello non sapranno proprio come comportarsi.

Trama del 2 aprile de Il Paradiso delle signore: Gabriella troverà una lettera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Gabriella farà una scoperta importante. Infatti, troverà una lettera scritta da Arturo, prima della sua morte. Le sue saranno parole di avvertimento dato che sottolineeranno l'inaffidabilità di Umberto. La stilista, però, nonostante la situazione complessa, non saprà se consegnare o meno il messaggio a Cosimo.

Intanto, Beatrice sarà alle prese con una telefonata allarmante. Questo evento sconvolgerà una serata apparentemente normale.

Vittorio deciderà di partire per Parigi

Le anticipazioni del 2 aprile de Il Paradiso delle signore rivelano che Fiorenza non prenderà bene l'intenzione della contessa Adelaide di sottrarsi ai suoi ricatti.

Desiderosa di vendicarsi, la donna farà accenno a Vittorio del rapporto tra Dante e Marta.

Non gli rivelerà tutta la verità, ma le sue parole saranno sufficienti a far sorgere il sospetto. Vittorio deciderà di affrontare il presunto amante di sua moglie. La conversazione i due uomini non andrà affatto bene e Vittorio riterrà opportuno partire immediatamente per Parigi. Il suo scopo sarà quello di parlare con Marta per chiarire questa scomoda situazione.