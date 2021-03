Le storie dei personaggi de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare i telespettatori. La soap, vicina alla conclusione della quinta stagione, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Gli intrighi e le storie d'amore che animano le vicende del grande magazzino milanese saranno come sempre caratterizzati da diversi colpi di scena. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, sarà il momento di alcune rivelazioni e delle loro conseguenze. In particolare, nella puntata in onda giovedì 8 aprile Vittorio sarà ancora a casa dopo l'incidente avuto mentre andava a Parigi e continuerà a non volere ingerenze da parte della famiglia Guarnieri nella propria vita privata, specialmente per via della crisi con Marta.

Il suo stato d'animo, però, cambierà quando riceverà una lettera dall'amico Luciano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata di giovedì 8 aprile: Vittorio riceve una lettera di Luciano

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 8 aprile rivelano qualche cambiamento nell'atteggiamento di Vittorio (Alessandro Tersigni), grazie al supporto di un amico. Conti sarà ancora ferito per le rivelazioni su Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello) e deciso a non accettare interventi di mediazione da parte di Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). Intanto, la contessa vorrà, quantomeno, saperne di più sullo stato di salute dell'uomo. Dunque, contatterà un medico perché si rechi dal marito di sua nipote ad accertarsi delle sue condizioni fisiche.

Nonostante i tentativi di Adelaide di ricucire i rapporti, Vittorio rimarrà fermo sulle proprie posizioni. Tuttavia l'imprenditore riceverà una lettera da parte di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano). Le parole dell'amico contenute nella missiva lo aiuteranno a riflettere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Trama Il paradiso delle signore, 8 aprile: Marcello rischia di finire in carcere

Sempre nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 l'8 aprile, le preoccupazioni e i problemi mineranno la tranquillità anche di altri personaggi della soap. Salvatore avrà nuovi contrasti con il padre, mentre Gabriella (Ilaria Rossi) sarà indecisa se mostrare la lettera di Arturo al marito Cosimo (Alessandro Cosentini).

Da buoni amici cercheranno di sostenersi reciprocamente. Nel frattempo, Marcello (Pietro Masotti) dovrà fronteggiare una grande minaccia che sembrava ormai archiviata: il Mantovano (Mariano Riccio). Barbieri, infatti, rischierà di finire in carcere a causa delle accuse di Sergio Castrese.

Intanto, le Veneri prepareranno uno striscione di incoraggiamento per la squadra dei ciclisti del Paradiso.