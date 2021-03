Tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi è scontro a distanza. In queste ultime ore, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha pubblicato un video indirizzato all'opinionista in cui mostra il dito medio e ciò in risposta ai commenti di Zorzi in puntata. La rubrica 'Il punto Z' tenuta da Tommaso, non sembra essere stata particolarmente gradita dal modello di origini indiane che, presumibilmente, sarà in studio nella puntata del prossimo 5 aprile.

Isola 2021, Akash Kumar e Tommaso Zorzi: continua lo scontro

Nonostante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi sia durata solo una settimana, Akash Kumar continua a far parlare di sé.

Dopo la sua uscita infatti, l'ex naufrago non ha esitato ad attaccare il reality e gli opinionisti, pubblicando sui social anche gli screen di alcune chat private con Tommaso Zorzi, poi cancellate. Nella scorsa puntata, Zorzi, nella sua rubrica 'Il punto Z' ha inserito Akash tra i suoi commenti dicendo: "Z come zebedei che ha rotto Akash". Battuta che non sembra essere stata gradita dal modello che, già nel corso della diretta, aveva postato: "Ieri ci messaggiavamo e ora mi attacchi". Commento subito cancellato.

Akash e il gestaccio a Zorzi

Ciò che non è stato cancellato, non si sa se volutamente o per distrazione, è un breve video indirizzato a Tommaso Zorzi ed in cui Akash Kumar fa un gesto volgare all'indirizzo dell'opinionista. Un gestaccio che fa intuire come tra i due non sia tornato il sereno.

L'ex naufrago non sembra voler accettare nessun tipo di commento e non sembra gradire particolarmente la rubrica 'Il punto Z' tenuta da Zorzi all'Isola dei famosi. Più passano i giorni e più sembra che i rapporti tra Kumar e l'opinionista siano ridotti ai minimi termini.

Isola dei famosi, attesa per il faccia a faccia tra Akash e Zorzi

Akash dopo la quarantena obbligatoria, dovrebbe essere presente in studio in una delle prossime dell'Isola 2021, presumibilmente quella in onda lunedì 5 aprile e dove avrà la possibilità di incontrare Zorzi faccia a faccia.

Un confronto che il pubblico dell'Isola dei Famosi attende con ansia, visto il botta e risposta infuocato a distanza di questi ultimi giorni. Kumar sarà chiamato a rispondere anche degli attacchi a Elettra Lamborghini con la quale i rapporti non sono idilliaci. Non vanno dimenticati nemmeno gli attacchi al reality stesso, definito da Akash Kumar come un programma 'trash'.

In attesa del confronto tra Akash e Tommaso, si ricorda che il prossimo appuntamento con l'Isola dei famosi andrà in onda lunedì 29 marzo in prima serata su Canale 5, dove il pubblico conoscerà chi sarà il naufrago eliminato tra Vera Gemma, Gilles Rocca e Awed.