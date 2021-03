Tommaso Zorzi su Instagram, ha annunciato una querela ai danni di Fulvio Abbate, suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip, stanco delle frasi denigratorie che lo scrittore gli avrebbe riservato da mesi. Inoltre sempre sui social, Zorzi ha risposto alle critiche ricevute dopo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show.

Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: l'annuncio su Instagram

Tommaso Zorzi sembra aver perso la pazienza nei confronti di Fulvio Abbate e nelle sue storie su Instagram ha annunciato di averlo querelato, stanco della "Diarrea verbale e scritta nei miei confronti". L'influencer milanese sembra deciso a passare alle vie legali nei confronti del suo ex compagno di avventura al Gf Vip.

Nel dettaglio, Tommaso Zorzi ha pubblicato sulle sue storie, lo screen del messaggio inviato direttamente a Fulvio Abbate e con il quale gli ha preannunciato la querela: "Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando m... e sfogando la tua evidente frustrazione" si legge. "Detto questo, io oggi ho deciso di querelarti".

Zorzi replica alle critiche dopo il Costanzo Show

Tommaso Zorzi ha affermato che, in questo modo, vorrebbe porre fine a tutte le maldicenze e alle frasi denigratorie sul suo conto provenienti da Abbate. In attesa di rivederlo nel ruolo di opinionista all'Isola dei famosi, Zorzi sta facendo i conti con le critiche ricevute dopo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show andato in onda il 24 marzo in seconda serata su Canale 5.

Nel dettaglio, dopo la puntata, in molti sui social gli hanno puntato il dito contro per il fatto di non aver chiesto conto a Giorgia Meloni delle sue posizioni in merito alla legge contro l'omotransfobia, di cui si è discusso nel corso dello show. Proprio poche ore fa, su Instagram, Tommaso Zorzi si è voluto difendere dalle accuse spiegando i motivi del suo comportamento.

Zorzi sbotta dopo il Costanzo Show: 'Mai mi sarei permesso di litigare'

In particolare, Tommaso Zorzi ha voluto sottolineare il rispetto per Maurizio Costanzo e la sua trasmissione, motivo per il quale non ha ritenuto opportuno mettersi a litigare, aggiungendo sarcasticamente che, molto probabilmente, molti si aspettavano che lui facesse il pollaio con Meloni.

A tal proposito nelle sue Instagram Stories ha dichiarato: "Forse stavate guardando il programma sbagliato". Zorzi non ha nascosto il rispetto per Costanzo ribadendo che la sua trasmissione non sua certamente la più adatta per fare "pollai" come invece accade altrove. In ultimo non è mancato un commento sugli ascolti della serata che ha visto il Maurizio Costanzo Show fare il suo record di ascolti. Il programma ha fatto il 14% di share e ciò non ha che inorgoglito ancora di più Tommaso Zorzi.