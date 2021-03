Continua la programmazione pomeridiana di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa su Canale 5. A partire da gennaio 2021 la serie é stata trasmessa anche in prima serata, inizialmente il giovedì e poi il martedì. Successivamente, dopo la pausa di qualche settimana, é stata spostata al mercoledì. L'ultimo appuntamento serale è andato in onda il 3 marzo. La settimana prossima ci sarà un nuovo stop e, dunque, il pubblico italiano potrà vedere la fiction turca soltanto il pomeriggio. Infatti, almeno per quanto riguarda la prima serata, DayDreamer é nuovamente sparita dal palinsesto.

Vediamo nel dettaglio la programmazione della serie prevista per la settimana dall'8 al 12 marzo 2021.

Programmazione DayDreamer - Le ali del sogno settimana 8-12 marzo

Prosegue la collocazione altalenante di DayDreamer - Le ali del sogno. Le vicende di Can e Sanem subiranno ancora una volta una frenata nella programmazione che, almeno nella settimana dall'8 al 12 marzo, non prevede alcun appuntamento serale con la serie interpretata da Can Yaman e Demet Özdemir. Proprio adesso che DayDreamer é sempre più vicina alle battute finali, Mediaset ne rallenta la corsa e, attualmente, non é stato comunicato se e quando riprenderà la programmazione in prima serata. Stando a quanto riportato dalla guida tv di Mediaset Play, i telespettatori potranno seguire gli sviluppi della trama solo nelle puntate pomeridiane in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:40 alle 17:15 circa.

Nei giorni della settimana dedicati in precedenza alla prima serata di DayDreamer, ossia il martedì, il mercoledì e il giovedì, andranno in onda altri programmi. Nello specifico, il 9 marzo sarà trasmessa una partita di calcio degli ottavi di finale di Champions League, il 10 marzo il film "Quo vado?" (2016) e l'11 marzo il cinecomic "Wonder Woman" (2017).

Riassunto di DayDreamer delle puntate andate in onda dal 1° marzo

Nelle puntate di DayDreamer trasmesse a partire dal 1° marzo le vicende di Can e Sanem hanno avuto degli sviluppi inaspettati che hanno contribuito a riavvicinare i due protagonisti. Aziz ha cercato di riportare in vita la Fikri Harika con la collaborazione di Deren, CeyCey e Muzaffer.

Dopo aver appreso che Sanem riceverà un premio come migliore scrittrice dell'anno, il padre dei Divit ha proposto di rilanciare l'agenzia con la promozione dell'evento e Can si occuperà del servizio fotografico. Nel frattempo, quest'ultimo ha chiesto ospitalità alla giovane Aydin che gli ha permesso di stare nel capanno della tenuta. Dopo che un incendio ha distrutto il rifugio e Can ha rischiato la vita, Mihriban ha iniziato a sospettare di Huma. Intanto, il piccolo Caner si è smarrito nel bosco e anche il fotografo e la scrittrice si sono dati da fare per cercarlo e questo li ha portati a passare del tempo insieme. Tuttavia, nonostante l'uomo abbia tentato un approccio, Sanem ha continuato a tenerlo lontano.