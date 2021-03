Elisa Isoardi è una delle concorrenti della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. La 38enne, in sole due settimane si è conquistata la fiducia dei suoi compagni di squadra "Rafinados", tanto che la ritengono la leader. A quanto pare, la naufraga è riuscita a catturare l'attenzione anche della stampa britannica. Secondo il The Sun, Isoardi è la vera protagonista del reality show.

Gli elogi all'ex conduttrice Rai

La stampa britannica ha gli occhi puntati sull'Isola dei Famosi per seguire le vicende dell'ex calciatore Paul Gascoigne. Tuttavia, il The Sun ha deciso di dedicare un intero articolo anche ad Elisa Isoardi.

Sulle pagine del quotidiano, sono stati pubblicati una serie di scatti dell'ex conduttrice Rai: una foto in costume prima dell'esperienza in Honduras, uno scatto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e una foto che la ritrae al reality show. Nella didascalia non sono mancati degli elogi alla naufraga: "Elisa Isoardi incanta all'Isola dei Famosi". Il riferimento riguarda una prova che la concorrente ha svolto contro l'ex sportivo Gascoigne.

In effetti, la 38enne a solamente due settimane dall'approdo in Honduras è riuscita a farsi eleggere come la "leader dei Rafinados". Secondo alcuni compagni d'avventura, Elisa sarebbe una donna Alpha. Inoltre, alla seconda puntata la squadra avversaria dei "Burinos" hanno mandato in nomination proprio Isoardi perché considerata un'ipotetica vincitrice del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Le parole di Isoardi

Prima di approdare all'Isola di Famosi, Elisa Isoardi aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. La concorrente aveva confidato di avere accettato la proposta di partecipare al reality show per un motivo ben preciso: "Era il momento giusto visto che ho bisogno di un reset e di cambiare aria".

La 38enne si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo, per avere vinto Miss Italia a soli 18 anni.

Dopodiché la bella cunese ha cominciato a fare la sua gavetta in Rai. Ma non solo, la concorrente è finita al centro della cronaca rosa anche per la relazione intrapresa con Matteo Salvini - ormai naufragata.

Elisa scoppia in lacrime

In occasione della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha mostrato alla nanufraga una clip riguardante il rapporto difficile avuto con la mamma nell'ultimo periodo.

La 38enne ha spiegato di essere cresciuta con una donna che le ha fatto da madre e da padre ed ha cresciuto al meglio sia lei che il fratello Domenico. Parlando con la conduttrice, Elisa ha fatto mea culpa per avere avuto un momento "no" con sua mamma. Stando all'isola, Isoardi ha ammesso di avere molto tempo per pensare e riflettere. Per questo motivo ha chiosato: "Per la prima volta vorrei chiedere scusa a mia mamma". Poi, la concorrente si è detta fortunata per avere ancora al suo fianco la donna.