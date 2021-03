Ieri sera, 18 marzo, è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. La polemica e le dinamiche nell'Isola e nello studio non si sono fatte attendere. Tommaso Zorzi, incalzato da Ilary Blasi, ha detto la sua opinione su alcuni concorrenti. L'opinionista non ci ha pensato su due volte e ha espresso in maniera diretta il suo parere sul modello Akash Kumar. "E' il peggiore dei naufraghi, arrogante e stratega", queste sono state le parole del fresco vincitore del Grande Fratello Vip nei confronti del naufrago. Il siparietto tra i due non è finito lì, la polemica ì continuata anche durante la nomination, Akash infatti non ha preso bene una domanda di Tommaso relativa ai tanti nomi usati nelle varie trasmissioni televisive: "Il trash non mi appartiene, Zorzi deve abbassare le ali", sono state alcune delle parole piccate del concorrente.

Il giudizio di Tommaso Zorzi nei confronti di Akash Kumar

Durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto a Tommaso Zorzi un parere sui naufraghi e l'influencer non si è fatto pregare esprimendosi in maniera diretta come sempre specialmente nei confronti del modello Akash Kumar. Tommaso Zorzi ha ammesso di considerare il naufrago molto arrogante e un abile stratega, l'influencer ha poi rincarato la dose sostenendo che il modello ha affermato di darsi da fare sull'Isola molto di più di ciò che avviene in realtà. "Nella prova degli zaini ha fatto del bene, ma per poterlo rinfacciare dopo", è stato questo uno degli esempi narrati da Zorzi durante la puntata. Anche l'altra opinionista, Iva Zanicchi, interpellata in merito ha dato assolutamente ragione a Tommaso.

Il vincitore del GF Vip 5 ha poi concluso sostenendo che il modello, tra l'altro, vorrebbe fare il simpatico ma non lo risulterebbe affatto.

Polemica tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar sui nomi utilizzati dal modello

La polemica tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar è divampata anche durante la nomination del modello. Quest'ultimo è stato stuzzicato dall'influencer relativamente ai tanti nomi usati nelle varie trasmissioni televisive ed ha reagito in maniera scomposta: "Se volete fare polemica vi lascio a parlare da soli".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il naufrago, pur catechizzato e rassicurato da Ilary Blasi, ha continuato a prender male la domanda e addirittura si è detto pronto a lasciare i gioco. Akash ha asserito di non essere tagliato per il trash e ha addirittura chiesto ai suoi compagni di avventura di nominarlo. La conduttrice ha cercato di spiegare al modello che dietro alle parole di Tommaso Zorzi non si celava nessuna polemica o volontà di metterlo in difficoltà, ma il concorrente ha continuato nella diatriba invitando l'opinionista ad "abbassare le ali".

Kumar ha sostenuto, infine, di avere una carriera fuori e di voler andare via, anche per il fatto di non trovarsi molto a suo agio con i compagni d'avventura del gruppo dei 'Rafinados'.