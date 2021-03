Lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5 andrà in onda la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto dalla showgirl romana Ilary Blasi. Oltre alla moglie dell'ex calciatore Francesco Totti, le altre new entry del programma sono Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato di Honduras e i tre opinionisti tv Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Tra le novità di questa nuova edizione ci sarà la divisione dei naufraghi in due gruppi: Buriňos e Rafinados.

Anticipazioni prima puntata dell'Isola dei famosi

In questa nuova edizione in onda da lunedì 15 marzo ci saranno sedici concorrenti che prenderanno parte a questa avventura.

La novità di quest'anno è che i naufraghi saranno divisi in due gruppi e vivranno sulla stessa spiaggia, ma da separati in casa. I nomi dei due gruppi sono Buriňos e Rafinados.

L'obiettivo di tutti sarà uno solo, cioè sopravvivere il più a lungo possibile e portare la vittoria a casa e il montepremi del valore di 100 mila euro in gettoni d'oro. Come sempre una parte di questa vincita sarà da devolvere in beneficenza, ad un ente a scelta del vincitore.

Un'altra novità dell'edizione 2021 dell'Isola dei famosi sarà rappresentata dal 'Parasite Island', una sorta di sfida nella sfida. In particolare sarà abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che sono due persone inadatte a vivere in un contesto selvaggio come quello dell'isola in Honduras. Il compito di questi due concorrenti sarà quello di diventare dei veri e propri naufraghi per poter poi partecipare alla competizione vera e propria insieme agli altri sedici concorrenti.

In questa avventura su Parasite Island, Fariba e Ubaldo saranno aiutati da Marco Maddaloni, un ex naufrago del programma tv.

Elettra Lamborghini positiva al covid, non parteciperà dal vivo alla prima puntata

La ricca ereditiera non potrà partecipare dal vivo alla prima puntata dell'Isola dei famosi, in quanto è risultata positiva al coronavirus ed è attualmente in quarantena.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nonostante ciò, la cantante troverà un modo per partecipare a questo primo appuntamento, magari con un collegamento direttamente da casa sua.

Ilary Blasi presenterà l'Isola dei famosi per la prima volta in assoluto, anche se non è nuova alla partecipazione all'interno dei reality nelle vesti di presentatrice, in quanto ha presentato più di una volta il Grande Fratello.

Riguardo alla divisione dei gruppi, Ilary Blasi ha affermato che se fosse una concorrente del reality, si sentirebbe più a suo agio tra i burini, che per lei sono persone genuine e di cuore. Queste le parole della moglie di Totti: 'Io rimango burina, anche se il successo mi ha rafinado un pochino'.