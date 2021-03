Akash Kumar continua ad essere il concorrente dell'Isola dei Famosi più chiacchierato, nonostante sia rimasto in Honduras una settimana. In una diretta social, il modello indiano ha attaccato duramente Andrea Zelletta. Akash oltre a definire l'ex concorrente del Grande Fratello Vip un "comodino", ha dichiarato di essere molto più bello fisicamente.

La stoccata a Zelletta

In una diretta social Akash Kumar si è sentito chiedere se conoscesse Andrea Zelletta. Il diretto interessato ha esordito: "No, io non conosco comodini". Il riferimento è alla frase pronunciata all'inizio del Grande Fratello Vip da Francesca Pepe che, mandò su tutte le furie Zelletta.

L'ex gieffino è anche un modello, ma secondo Akash nessun marchio avrebbe molta considerazione del 26enne pugliese: "Dite che Zelletta è un vero modello e non io?" Il 29enne indiano ha spiegato che lui dopo avere fatto Ballando con le Stelle è stato richiamato in passerella: "Io era da Armani, lui? Non lo so, ma non con me". Com riferito dall'ex naufrago, chi approda sul piccolo schermo di solito non viene più chiamato per sfilare. Kumar invece, ha sottolineato che lui dopo avere fatto televisione ha lavorato con molti brand. Akash Kumar ha anche dichiarato di avere discusso in passato con l'ex tronista di Uomini e Donne. Infine, al momento di esprimere un parere sull'aspetto fisico di Zelletta, Akash ha lanciato una nuova stoccata: "Se sono più bello di Andrea?

Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo".

Al momento il compagno di Natalia Paragoni non ha replicato al modello di origini indiane. Tuttavia, non è escluso che presto Andrea non decida di rispondere alle provocazioni dell'ex concorrente dell'Isola.

L'attacco a Giovanna Abate e Zorzi

Di recente, Akash Kumar è tornato ad attaccare anche Giovanna Abate e Tommaso Zorzi.

Scendendo nel dettaglio, l'ex naufrago ha accusato l'opinionista dell'Isola di Famosi di essere una marionetta nelle mani degli autori del reality show: "Tommaso lo hanno messo lì, non è lui che decide, glielo fanno dire e basta".

Per quanto riguarda la presunta conoscenza con l'ex tronista di Uomini e Donne, Akash ha confermato di avere avuto una frequentazione con Giovanna Abate.

Tuttavia, il modello sembra non avere apprezzato che Giovanna abbia reso questa cosa pubblica. Kumar si è detto convinto che la ragazza abbia cercato visibilità: "Vedi? Tutti stanno andando in televisione".

Infine, Akash Kumar aveva messo nel mirino anche la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Il 29enne senza peli sulla lingua aveva dichiarato di non conoscere Ilary Blasi per il lavoro, ma perché ha sposato l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti.