Domenica 21 marzo su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Tra i vari argomenti trattati dalla padrona di casa, c'è anche il "mistero" degli di occhi ghiaccio di Akash Kumar. Nella serata di ieri, una presunta conoscente del modello indiano ha riferito che in passato, Akash aveva gli occhi color ebano. Dunque, la ragazza avrebbe confermato la tesi di Giacomo Urtis, ovvero che il ragazzo si sia sottoposto a un delicato intervento per colorare l'iride.

La testimonianza della ragazza

Tramite una lettera inviata a Barbara D'Urso, una ragazza di nome Veronica ha spiegato di conoscere molto bene Akash Kumar.

Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha riferito di essere cresciuta a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese citato è lo stesso in cui è cresciuto e vissuto il modello indiano.

Veronica ha riferito che il paese ha 5000 anime e tutti conoscono Akash. Successivamente, la ragazza ha parlato degli occhi di Kumar: "Tutti se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano". La ragazza ha spiegato che sua cognata di professione fa la parrucchiera: in passato, il modello andava spesso nel suo negozio per lisciarsi i capelli quando andava di moda tra i ragazzi. A detta della "testimone", l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi in paese è conosciuto come un ragazzo dalla personalità "accentratrice". Nella parte conclusiva della lettera inviata a Barbara D'Urso, Veronica ha ha fatto una rivelazione: "Tutti confermano che gli occhi sono stati ritoccati chirurgicamente".

Infine, la giovane ha precisato che in paese tutti conoscono Akash, quindi potrebbero testimoniare.

I dubbi di Giacomo Urtis

Nei giorni scorsi, intervenuto a Pomeriggio 5 Giacomo Urtis era stato il primo a sollevare dubbi sul colore degli occhi di Akash Kumar. Il 43enne in qualità di medico chirurgo aveva spiegato a Barbara D'Urso che dalle foto gli occhi del modello non sembravano veri.

Scendendo nel dettaglio, il medico aveva parlato di una delicata operazione alla vista per colorare l'iride. Inoltre, Urtis aveva spiegato che in Europa tale intervento è vietato dalla legge mentre in alcuni paesi come il Marocco è consentito.

A fare eco alle dichiarazioni di Giacomo Urtis, ci aveva pensato Filippo Nardi. Quest'ultimo aveva spiegato che in passato Akash nelle foto aveva gli occhi scuri.

La padrona di casa invece, aveva sostenuto di conoscere da tempo il modello indiano e di averlo sempre visto con gli occhi chiari. A quel punto Barbara D'Urso non aveva potuto fare altro che dissociarsi dalla versione dei suoi ospiti.

Non è escluso che durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi non decida di fare qualche domanda in merito ad Akash Kumar.