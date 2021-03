Akash Kumar continua a far parlare nonostante la sua permanenza sull'Isola dei famosi sia durata solo una settimana. Il modello infatti, non perde occasione per attaccare via social molti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, come Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e a stesa Ilary Blasi. A finire nel mirino dell'ex naufrago anche Andrea Zelleta, finalista dell'ultimo Grande fratello Vip e di cui Akash non sembra avere una buona opinione: "Se sono più bello di Andrea Zelletta? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi".

Andrea Zelletta viene tirato in ballo da Akash Kumar

Akash Kumar non smette di essere al centro dell'attenzione, nonostante la sua avventura in Honduras sia durata solo una settimana. Il modello dagli occhi di ghiaccio continua a suscitare polemiche soprattutto a causa dei suoi continui attacchi via social. Il giovane infatti, senza tanti giri di parole, non solo ha attaccato Zorzi, reo di aver riportato dei pettegolezzi che a suo dire avrebbero minato la sua professionalità e la sua persona, ma anche Elettra Lamborghini e la stessa conduttrice dell'Isola dei Famosi: "Non so chi sia". Ultimo in ordine di tempo a finire nel mirino di Akash Kumar è stato invece Andrea Zelletta che, come l'ex naufrago, è di professione modello.

Proprio in riferimento alla carriera professionale, Kumar ha voluto far sapere come la sua sia di un altro spessore rispetto a quella dell'ex gieffino.

Akash, stoccata ad Andrea: 'Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini'

Con una buona dose di autostima e narcisismo, Akash attraverso una diretta Instagram, ha parlato di Andrea Zelletta, svelando che i due hanno anche litigato in passato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il modello di origini indiane senza mezzi termini, riferendosi al collega ha detto: "Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi". Una frecciata a cui è seguita tutta una disanima sulla sua carriera, con Akash che ha voluto ricordare come lui, a sei anni era già in Benetton e che, anche dopo aver partecipato a Ballando, ha sfilato per Armani, partecipando anche a dalle campagne pubblicitarie.

Stando alle sue parole, solo un certo tipo di atteggiamento permetterebbe ad un modello di continuare a lavorare nella moda dopo aver fatto televisione e lui, a quanto asserisce, pare esserne l'esempio.

Isola 2021, l'ego smisurato di Akash: 'Sono uno dei 50 uomini più belli al mondo'

"Dite che Andrea Zelletta è un vero modello?" chiede provocatoriamente Akash sui social, per poi continuare: "Dopo Ballando io ero da Armani, lui non lo so". Ma non è tutto qui, perché al termine della diretta Instagram Kumar, con la sua solita dose di narcisismo, ha dichiarato: "Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo". Come reagirà Andrea Zelletta a queste provocazioni di Akash Kumar? Nel frattempo molti utenti sui social hanno preso le difese dell'ex gieffino, scagliandosi contro Akash Kumar.