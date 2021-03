Lo scorso lunedì 15 marzo su Canale 5 ha preso il via la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. A poche ore dalla seconda puntata, i naufraghi hanno cominciato a studiare i loro compagni d'avventura per capire chi potrebbe essere il loro leader. Vera Gemma ha cercato di avvicinarsi a Simone Paciello in arte Awed, ma ha ricevuto un due di picche.

Vera ci prova con Paciello

Di solito i primi giorni dopo lo sbarco in Honduras risultano essere i più complicati per i concorrenti, poiché devono cominciare a capire come approcciare alla nuova avventura. Mentre i concorrenti della squadra "Rafinados" hanno cominciato a pescare e creare un giaciglio dove dormire, la squadra dei "Burinos" sembra essere in difficoltà.

Su Playa Burina, Vera Gemma continua a riservare le sue attenzioni ai compagni d'avventura più giovani. A quanto pare, la regista sembra avere tentato un approccio con Simone Paciello in arte Awed. La naufraga è arrivata a fare una proposta al suo compagno d'avventura: "Se stasera dormo con te, dormo al tuo fianco, potrei prendermi il pubblico giovane?" Sebbene la star di Youtube sia rimasto spiazzata per la richiesta della compagna di squadra, ha rifilato un due di picche alla naufraga. Ma non solo, Paciello ha fatto sapere a Vera che piuttosto che dormire con lei nella capanna avrebbe preferito dormire con Paul Gascoigne.

Awed punzecchia la figlia di Giuliano Gemma

Dopo avere rifilato un due di picche alla figlia di Giuliano Gemma, Awed ha anche punzecchiato la compagna d'avventura.

Il giovane ha spiegato che non avrebbe mai pensato di avere un risveglio in riva al mare con Vera Gemma: "In passato avrei detto.. chi è?" Dal canto suo, anche la diretta interessata ha prontamente replicato: "Ma tu pensi di essere più famoso di me?".

Nonostante il rapporto di "amore e odio" instaurato, tra i due sembra nascere una bellissima amicizia.

Ricordiamo che, Vera Gemma è arrivata all'Isola dei Famosi fidanzata con Jeda: tra la regista ed il suo fidanzato ci sono ben 28 anni di differenza.

Akash rimprovera Drusilla

Nel frattempo, anche nella squadra formata dai "Rafinados" è arrivata la prima discussione tra naufraghi. Al termine della prima diretta del reality show, Akash Kumar ha invitato i suoi compagni d'avventura a costruire un giaciglio per passare la notte.

Mentre tutti i naufraghi si sono messi al lavoro, Drusilla Gucci è sembrata poco collaborativa.

Secondo il modello, l'atteggiamento della concorrente non sarebbe consono al tipo di esperienza vissuta in Honduras. Dopo avere rimproverato la giovane naufraga, Kumar ha ribadito di non essere affatto intenzionato a conoscere una persona completamente opposta a lui.