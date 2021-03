Lunedì 15 marzo su Canale 5 ha aperto i battenti la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Al termine del collegamento con la prima diretta, è scoppiata la prima discussione tra naufraghi che ha coinvolto Akash Kumar e Drusilla Gucci. Il modello dagli "occhi di ghiaccio" ha rimproverato la compagna d'avventura di non aiutare gli altri concorrenti nella costruzione di un giaciglio dopo passare la notte.

Lo scontro

In attesa della seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso insieme ad un ricco parterre di ospiti ha commentato l'esordio dell'Isola dei Famosi.

Tra i vari video mandati in onda, la padrona di casa ha mostrato il primo litigio avvenuto tra naufraghi.

I prostagonisti della discussione sono stati Akash Kumar e Drusilla Gucci. Come mostrato nella clip, al termine della prima puntata i due naufraghi hanno avuto uno scambio di battute piuttosto ruvido. Mentre il modello ha invitato gli altri naufraghi a costruire un giaciglio per non trascorrere la notte all'aria aperta, Drusilla sarebbe apparsa poco propensa. L'atteggiamento di Gucci avrebbe infastidito Akash, tanto da farglielo notare. A detta del giovane, la compagna d'avventura dovrebbe essere meno negativa e affrontare l'avventura in Honduras con un altro spirito. Nonostante Drusilla non si sia scomposta di fronte all'attacco del naufrago, Kumar ha rivendicato di non essere per niente interessato a conoscere una persona completamente diversa da lui.

I dubbi di Giacomo Urtis sul modello

A proposito di Akash Kumar, Giacomo Urtis ha sollevato qualche dubbio sul colore degli occhi del modello. In qualità di chirurgo estetico, Giacomo ha spiegato che secondo lui Akash potrebbe avere fatto un intervento chirurgico agli occhi per modificare il colore. Come riferito dal chirurgo dei vip, in Europa la pigmentazione sarebbe vietata ma in alcuni paesi come il Marocco sarebbe legale.

Per Giacomo Urtis non ci sono dubbi: "Dalle foto non mi sembrano veri". Mentre Barbara D'Urso si è dissociata dalle affermazioni del suo ospite, Filippo Nardi ha precisato che alcune foto del passato ritraggono Akash con gli occhi scuri.

Nel salotto di Pomeriggio 5 invece, Rocco Fredella ha sollevato dubbi sulla situazione sentimentale del naufrago.

Secondo il paparazzo, Kumar sarebbe fidanzato con l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate: i rumor parlano di un Capodanno trascorso insieme e di un assiduo scambio di messaggi.

In una storie di Instagram, però, Amedeo Venza ha smentito il fidanzamento tra Akash Kumar e Giovanna Abate. Il blogger ha postato un audio vocale del modello, in cui definisce una "fake news" la liasion con l'ex tronista.