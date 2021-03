Katia Ricciarelli è stata tra le protagoniste della puntata di oggi di Domenica In. L'attrice e soprano, volto noto della televisione italiana, non nasconde la sua paura per l'emergenza coronavirus. Racconta di non aver ricevuto ancora il vaccino nonostante i 75 anni compiuti lo scorso gennaio. A Mara Venier confessa anche di sentirsi tremendamente sola. La conduttrice ha preso a cuore le questione ed ha sollecitato un rapido intervento delle istituzioni, proponendo agli autori di telefonare a Luca Zaia.

Katia Ricciarelli ospite di Domenica In

Katia Ricciarelli, ospite di Domenica In, è delusa per non aver fatto il vaccino.

La cantante, nonostante sia un'over 70, ha espresso tutta la sua delusione per la mancata somministrazione della dose. Il soprano, nota per la sua carriera artistica e televisiva, appare triste e sconsolata. Ammette poi che nel mondo dello spettacolo ci sono tante persone anziane in attesa di ricevere la dose.

L'ex moglie di Pippo Baudo, oltre alla delusione, lancia una piccola polemica contro la regione in cui risiede, il Veneto. "Credevo che fosse una delle regioni all'avanguardia" ha detto Ricciarelli. Il nervosismo è forte e nonostante le rassicurazioni del medico che le consiglia prudenza lei non sta più nella pelle. "Ma quanto devo aspettare?" si chiede durante il collegamento con Mara Venier. Racconta poi come nella sua regione non ci sia una piattaforma per le vaccinazioni.

E oltre a lei tante persone del mondo dello spettacolo, anche più anziane, hanno avuto problemi simili. "Persone che conosco di 90 anni hanno chiamato disperati".

Ricciarelli: 'Ho il terrore quando son fuori"

Oltre al disappunto per il vaccino che ancora non arriva, Katia Ricciarelli parla della sua vita e delle sue difficoltà nell'affrontare la pandemia.

"Sono una donna persa, ho il terrore quando sono fuori". Il soprano si mostra in tutta la sua fragilità a causa della pandemia, che colpisce da un anno il mondo intero. "Son diventata vulnerabile, mi son chiusa in una specie di lockdown per i sentimenti" confessa con la voce visibilmente commossa. E il suo disappunto vale anche per il mondo che ci circonda: "Stiamo diventando più cattivi...abbiamo paura e vediamo il nemico dappertutto".

Nonostante i suoi 50 anni di carriera l'attrice si sente "abbandonata da tutti". A consolarla nella vita di tutti i giorni per fortuna c'è il suo cagnolino. "Ho una creatura con cui parlare, mi capisce meglio degli esseri umani" racconta l'ospite di Domenica In. Ammette di essere sempre stata una persona forte ma in questo particolare momento rischia di "andare in manicomio".

Venier: 'Vedrai che qualcosa si muove'

Con Mara Venier c'è un grande rapporto di stima e amicizia. La conduttrice sembra preoccupata per le condizioni psicofisiche della cantante. "Ci siam sentite in settimana e m'hai fatto preoccupare" racconta in diretta. "Non mi piace vederti così". Oltre a sostenerla con le parole la presentatrice vuole subito attivarsi per dare un aiuto concreto all'amica.

A sorpresa inoltre chiede di telefonare al Presidente della Regione Veneto. Un tentativo per aiutare una persona visibilmente in difficoltà.

"Chiedo a Zaia di fare un intervento, Katia ti vedo troppo giù" afferma la conduttrice di Domenica In. "Chiamatemi Zaia, c’ho il numero". Pochi minuti dopo, terminata la pubblicità, non c'è il governatore a consolare i presenti in studio e gli spettatori. La conduttrice però ha rassicurato Katia Ricciarelli con parole molto affettuose e gentili: "Vedrai che adesso qualcosa si muove per te e per tutti quelli della tua età".