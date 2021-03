Arriva su Rai 1 la Serie TV kolossal, Leonardo, in onda per quattro prime serate al martedì. Il prossimo 30 marzo andrà in onda la seconda puntata prevista che si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese. Leonardo da Vinci, infatti, convinto di poter iniziare una nuova vita e di avere successo, deciderà di trasferirsi a Milano ma ben presto dovrà fare i conti con una realtà del tutto diversa da quella che lui aveva immaginato.

Anticipazioni Leonardo, trama seconda puntata 30 marzo: la partenza per Milano

Nel dettaglio, in questa seconda puntata della fiction, Leonardo maturerà la decisione finale di trasferirsi a Milano, dove spera di poter ottenere il patrocinio del Duca Ludovico Sforza.

Peccato, però, che la realtà si mostrerà meno allettante di quello che lui aveva immaginato. A Milano, infatti, gli verrà chiesto di dedicarsi ad un'opera teatrale piuttosto che ad un dipinto e questo per lui sarà un grande smacco.

L'incontro con un'altra persona, però, gli permetterà di poter liberare al meglio la sua immaginazione e di vedere anche nell'allestimento di uno spettacolo teatrale, un modo per poter dare sfogo alla sua immensa creatività.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della puntata di Leonardo del 30 marzo, rivelano che la sua presenza in città scatenerà dei conflitti, al punto che lui comincerà ad interrogarsi anche in merito alla moralità della gente che lo circonda.

Leonardo prenderà una decisione dolorosa ignota nella seconda puntata del 30 marzo

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Ludovico chiederà a Leonardo da Vinci di realizzare una scultura per suo padre: sarà in quel momento che si impegnerà con tutto se stesso per dare prova del suo grande talento.

Con la mente lontana da Caterina, proprio nel momento in cui lei avrebbe maggiormente bisogno del suo sostegno e della sua vicinanza, una situazione preoccupante farà scattare in Leonardo la determinazione di compiere l'azione giusta.

La trama della seconda puntata del 30 marzo, infatti, rivela che Leonardo si ritroverà a dover prendere una decisione importante e al tempo stesso dolorosa.

Dove rivedere le puntate di Leonardo in replica streaming

Insomma un secondo appuntamento decisamente da non perdere quello con Leonardo in programma martedì prossimo in prime time su Rai 1.

Una vera e propria serie kolossal che sarebbe costato complessivamente circa 30 milioni di euro e che al momento sarebbe stata venduta già in oltre 120 Paesi.

Intanto per chi non potesse seguire tutti gli appuntamenti in prima visione assoluta su Rai 1, potrà rivederli in replica streaming online sul sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.