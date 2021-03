Caos sul social network Twitter dopo che la ballerina professionista di Amici 20, Giulia Pauselli ha ritwittato un post che definiva “pizzettare” le allieve di Lorella Cuccarini, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Subito dopo, sul social network si sono scatenate tantissime polemiche da parte dei fan che sostengono le due ragazze. Proprio per questo motivo, Pauselli è dovuta intervenire per fare chiarezza sull'accaduto. In particolare la ragazza ha affermato di aver ritwittato il post per errore e poi ha inviato i fan ad evitare i commenti negativi.

Il tweet contro Martina e Rosa ritwittato da Giulia fa scatenare i fan delle ragazze

Questo incidente diplomatico sul social network è accaduto dopo la messa in onda televisiva della seconda puntata del serale di Amici 2021, andata in onda sabato 27 marzo. Infatti, durante questo secondo appuntamento, gli animi in studio si sono scaldati parecchio e i telespettatori si sono suddivisi in due schieramenti. Da un lato quelli che sostengono le due ballerine Martina e Rosa del team Arisa-Cuccarini. Dall'altro quelli che invece sono perfettamente d'accordo con la maestra Alessandra Celentano che reputa che le due allieve non meritino di stare al serale di Amici e ritiene che le due siano negate per la danza.

In base a questo dibattito in studio, ci sono stati tanti commenti su Twitter e la ballerina professionista del talent show, Giulia Pauselli ha ritwittato un post che metteva in dubbio il talento di Rosa e Martina.

Questo tweet della discordia ha generato la reazione di chi sostiene le due giovani ragazze. Infatti i fan di Martina e Rosa hanno affermato che i professionisti del programma di Maria De Filippi dovrebbero essere imparziali e quindi non potrebbero schierarsi da una parte o dall'altra.

Giulia Pauselli fa chiarezza sull'errore su Twitter

Entrando nello specifico, il post che ha scatenato la polemica diceva così: 'R.I.P per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare ottanta pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa.

Dunque Pauselli è dovuta intervenire sulla questione per fare chiarezza sull'accaduto e stemperare le polemiche sul social network. In particolare, la ballerina ha spiegato di avere ritwittato quel post per errore. Infatti è probabile che la ragazza abbia letto solo la prima parte del tweet, in cui si fa una battuta sulla mole di lavoro che deve affrontare in vista di ogni puntata del serale.

Giulia inoltre ci ha tenuto a fare a sua volta un tweet in cui ha affermato: 'Il pollice è partito in automatico. Voglio ringraziare tutti per le belle parole, ma eviterei altri commenti negativi, perché poi mi sbaglio anche io'.