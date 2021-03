Sabato 27 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare assieme a Marte stazioneranno in Gemelli. Giove e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano permarrà in Toro. In ultimo, il Sole e Venere continueranno il moto in Ariete come Nettuno assieme a Mercurio resteranno stabili nel segno dei Pesci, nel frattempo Plutone sosterà in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Sagittario, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: sereni. Il weekend aprirà probabilmente i battenti con una giornata decisamente serena in casa Vergine, coi nativi che parranno essere più speranzosi verso il prossimo futuro e, come piacevole conseguenza, affronteranno questo sabato col sorriso sulle labbra.

2° posto Sagittario: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali del terzo segno di Fuoco, specialmente per i nativi che hanno da poco intrapreso un nuovo progetto lavorativo, i quali riusciranno con semplicità ad allargare il proprio target clientelare.

3° posto Acquario: amore top. 24 ore ideali per lasciarsi travolgere dai piaceri dell'amore in casa Acquario, col quarto segno Fisso che risulterà conciliante e romantico sino al tardo pomeriggio, per poi dare sfoggio della propria passionalità quando il sabato si starà per avviare a conclusione.

I mezzani

4° posto Leone: shopping. Il duetto Luna-Urano spingerà probabilmente i nativi a concedersi l'acquisto di un oggetto adocchiato tempo prima, mentre il binomio Giove-Saturno opposto gli intimerà di rimandare qualsiasi spesa non indispensabile.

Grazie al sostegno venusiano nel loro Elemento, però, è più probabile che i nati Leone optino per lo shopping.

5° posto Ariete: schietti. Sabato in cui il primo segno zodiacale potrebbe non avere peli sulla lingua, specialmente sul fronte relazionale dove tale modd spiccatamente schietto lo aiuterà a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

6° posto Scorpione: indecisi.

Una spinosa questione professionale avrà buone chance di instillare una certa ansia nella giornata dei nati Scorpione, in particolar modo per la seconda e terza decade che sarà indecisa sul da farsi.

7° posto Capricorno: cambio di abitudini. La giornata che apre il weekend vedrà, c'è da scommetterci, i nati Capricorno alle prese con un doveroso cambio di abitudini quotidiane che, anche se inizialmente saranno difficili da digerire, si riveleranno fruttuose a lungo raggio.

8° posto Bilancia: silenziosi. Con l'ostico trigono Venere-Luna ed il destabilizzante binomio Mercurio-Nettuno, i nati Bilancia potrebbero preferire tenere la bocca cucita in questa giornata, scegliendo di soffermarsi ad osservare gli altri senza commentare in alcun modo.

9° posto Gemelli: maldicenze. Giornata da prendere con le pinze quella che vivranno probabilmente i nati Gemelli, i quali saranno alle prese con qualche maldicenza sul proprio conto che li ferirà nell'orgoglio.

Ultime posizioni

10° posto Toro: focus finanziario. Il focus del sabato nativo sarà, con ogni probabilità, indirizzato sulle faccende finanziarie, dove il primo segno di Terra sarà chiamato a dover rinunciare a qualche piccolo lusso, come la pay tv ad esempio, così da non avere sgradite sorprese nel bilancio economico di fine marzo.

11° posto Pesci: amore flop. Equivoci ed attriti in coppia saranno più che probabili in questa giornata per il dodicesimo segno zodiacale, il quale dovrebbe farsi scivolare addosso le eventuali accuse del partner ed evitare di ribattere a tono.

12° posto Cancro: relax. Con un parterre planetario così ostico sarebbe meglio utilizzare questo sabato per rigenerare corpo e mente in casa Cancro, relegando in secondo piano qualsiasi preoccupazione legata al momento attuale.