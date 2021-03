Ritorna su Rai 2 l'appuntamento con Rocco Schiavone, la celebre Serie TV con protagonista Marco Giallini che sarà trasmessa il 17 e 24 marzo in prime time. Due vere e proprie serate evento che si preannunciano imperdibili per i numerosi spettatori che hanno seguito le precedenti tre stagioni di questa fiction. E, le anticipazioni della seconda e ultima puntata rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena: Rocco continuerà ad essere "operativo" nonostante sia finito in ospedale in seguito ad una operazione molto delicata.

Anticipazioni Rocco Schiavone 4, trama seconda e ultima puntata del 24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Rocco Schiavone 4 rivelano che mercoledì 24 marzo andrà in onda l'episodio dal titolo "Ah l'amore, l'amore", dove vedremo che il vicequestore finirà in ospedale per subire un'operazione delicata.

Eppure, nonostante gli venga consigliato il riposo, Rocco non riuscirà a fare a meno del suo lavoro che lo seguirà fedele anche in questa sua "trasferta ospedaliera".

Nello stesso periodo infatti perderà la vita Rocco Sirchia, un noto industriale della zona, in seguito a quello che verrà definito un errore trasfusionale. Schiavone continuerà a sentire gli "odori" e ben presto si renderà conto che quella morte non è soltanto frutto della malasanità, come tutti hanno sostenuto fino a q momento.

Il vicequestore indaga anche in ospedale

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Rocco Schiavone 4 rivelano che, mosso dalla sua sete di giustizia e dal desiderio di portare a galla la verità, il vicequestore inizierà un'indagine segreta e notturna all'interno dell'ospedale.

E sarà proprio in questa occasione che Rocco avrà modo di entrare in contatto con una umanità abbandonata, silenziosa e sofferente.

Al suo fianco, però, ci sarà sempre Marina che, nonostante le avversità, lo inciterà a non mollare e a tornare a vivere al più presto, per riscoprire di nuovo la felicità e l'amore.

Il finale di Rocco Schiavone 4: un nuovo amore per il vicequestore?

Quegli stessi sentimenti che hanno fatto capolinea anche nella vita di Ugo che ha capito di aver perso la testa per la sua vicina Eugenia. Inoltre la trama della puntata di mercoledì 24 marzo racconta che il giorno del 31 dicembre, Rocco si ritroverà a festeggiare la serata in compagnia di una donna bellissima e affascinante che potrebbe riaccendere in lui la fiamma dell'amore.

Insomma i due appuntamenti in programma con Rocco Schiavone 4 si preannunciano imperdibili per gli spettatori. Per chi non potesse seguirli in prima visione assoluta su Rai 2, potrà rivederli e recuperarli anche in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.

I fan si chiedono già se ci sarà la quinta stagione della serie di Rai 2

Nel frattempo, però, i numerosi fan di questa serie si chiedono già cosa ne sarà del futuro di questa fiction e se ci sarà una quinta stagione. Al momento, però, non ci sono ancora conferme e notizie certe su quello che sarà il futuro di questa serie. Anno dopo anno, Marco Giallini nei panni del vicequestore più burbero del piccolo schermo, ha appassionato una media di oltre tre milioni di spettatori arrivando a toccare anche picchi del 15% di share.

Come se la caveranno questi due nuovi episodi della quarta serie? Riuscirà Schiavone a consolidare la sua leadership anche quest'anno? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale. La sfida più difficile potrebbe essere proprio quella del 24 marzo, quando Schiavone dovrà sfidarsi anche con il debutto della fiction "Svegliati amore mio", la nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli che sembra promettere bene dal punto di vista della trama e dei conseguenti ascolti.