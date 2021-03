Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano grande protagonista dei pomeriggi di Mediaset. Le trame provenienti dagli Usa raccontano che Ridge e Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) appariranno molto preoccupati per Sally Spectra, quando comincerà ad accusare dei problemi di salute sul lavoro.

Beautiful: Ridge e Steffy delusi dai modelli di Sally

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sally sarà la protagonista delle vicende ambientate alla casa di moda. Purtroppo la stilista inizierà ad accusare dei problemi di salute mentre sta collaborando con Steffy in una linea di modelli per contrastare la "Hope for the Future".

Tutto inizierà con precisione quando Hope (Annika Noelle) permetterà a Thomas di lavorare per lei alla sua nuova collezione. Sally, invece, farà in modo che Steffy possa emergere. Le due collezioni, infatti, non potranno essere vendute insieme visto che hanno lo stesso target di compratori. In questo frangente, padre e figlia Forrester non rimarranno molto colpiti dai modelli creati dalla Spectra. Entrambi, infatti, le comunicheranno che non potranno essere inseriti nella linea. Parole, che feriranno la giovane, che inizierà ad accusare i primi malesseri.

La stilista dice a Katie di accusare dei sintomi preoccupanti

Nelle prossime puntante dello sceneggiato americano, Steffy e Ridge si lamenteranno dell'insuccesso della loro collaboratrice, che sarà colta da una terribile crisi d'ansia.

Padre e figlia Forrester, a questo punto, crederanno che gli svenimenti di Sally siano dovuti alla paura di un possibile licenziamento, sebbene questa eventualità non venga presa in considerazione.

La Spectra, nel frattempo, confesserà il suo stato d'animo a Katie Logan.In questo frangente, la stilista dirà alla sorella di Brooke di accusare dei sintomi preoccupanti.

Flo vuole riconquistare Wyatt

Ma le brutte notizie per Sally non saranno finite qui. La giovane, infatti, vivrà un momento assai difficile con Wyatt, rimasto molto deluso dopo averlo chiamato con il nome di suo fratello Liam durante uno scambio di effusioni. Nel frattempo, Flo Fulton (Katrina Bowden) approfitterà del momento di stallo della coppia per tentare di riconquistare Wyatt (Darin Brooks).

In poco tempo, Sally sarà costretta a prendere delle decisioni che lasceranno molto stupiti gli amanti dello sceneggiato ambientato a Los Angeles.

In attesa di sapere come evolverà questa nuova story-line, si ricorda che la soap opera "Bold & Beautiful" è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 mentre in diretta streaming sul sito "Mediaset Play".