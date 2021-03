Giulia Salemi continua a far discutere di sé. È spuntata, infatti, una notizia riguardante l'influencer che ha da poco concluso la sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip. Gabriele Parpiglia ha rivelato che l'italo-persiana avrebbe effettuato un provino per partecipare come tronista al programma 'Uomini e Donne' condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I dettagli riguardanti il Gossip su Salemi non sono stati svelati dal giornalista. Qualcosa non andò nel verso giusto e Giulia non prese parte al dating show.

Giulia Salemi, qualcosa sarebbe andato storto nel provino per 'Uomini e Donne'

Non è passato nemmeno un mese dalla conclusione del Grande Fratello Vip 5 e non si placano i retroscena su Giulia Salemi.

La bella italo-persiana continua, infatti, a restare sotto le luci dei riflettori. In questa circostanza non si parla dell'influencer per una notizia relativa al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, ma si tratta di un gossip del giornalista Gabriele Parpiglia. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia per la seconda volta dopo l'esperienza del 2013, l'influencer si sarebbe dedicata a ben altri progetti. Intenta a trovare l'amore, Giulia Salemi avrebbe confidato di aver effettuato il provino per il ruolo di tronista di Uomini e donne, ma senza esito positivo perché, infatti, la sua possibile candidatura fu scartata. Qualcosa durante il provino, nella trasmissione dove non si cerca la popolarità ma il vero amore, sarebbe andato storto e la presenza di Giulia ha trovato un “no” dopo la sua partecipazione a “luci” spente.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la storia d'amore prosegue

Potrebbe essere stato il no ricevuto dalla redazione del dating show di Maria De Filippi a proiettare l'italo-persiana alla sua seconda partecipazione al reality del Grande Fratello Vip 5. Contattata dagli autori ha deciso così di effettuare il casting per il reality condotto da Alfonso Signorini.

Giulia non entrò immediatamente nel programma, ma fece il suo ingresso circa un mese e mezzo dopo l'inizio del gioco divenendo da subito una delle protagoniste indiscusse. È stato proprio dentro la casa più spiata d'Italia che Salemi ha trovato l'amore. In modo particolare dopo l'abbandono del reality da parte di Elisabetta Gregoraci, l'influencer e Pierpaolo Pretelli si sarebbero avvicinati iniziando una relazione.

Attualmente la coppia composta dall'italo-persiana e dal materano prosegue la sua storia d'amore lontano dalle telecamere. Sebbene la ragazza fosse entrata senza cercare una relazione, data la sua precedente esperienza con Francesco Monte, ha dichiarato che essersi innamorata dell'ex velino di Striscia la Notizia è la cosa migliore che le sarebbe potuta capitare.