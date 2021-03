Il programma del Festival di Sanremo 2021, in continuo aggiornamento, è già ricco di ospiti ed esibizioni. Questa edizione del Festival avrà inizio martedì 2 marzo e finirà sabato 6 marzo, durante le prime due puntate i Big si esibiranno con le loro canzoni in gara, per poi presentare le cover giovedì. Venerdì ci sarà la finale delle Nuove Proposte, mentre sabato la proclamazione del vincitore del 71esimo Festival di Sanremo.

Durante le cinque serate, inoltre, si alterneranno sul palco dell'Ariston tantissimi ospiti, due di questi saranno delle presenze fisse: il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro.

Ne sono stati resi noti altri, ma con Sanremo qualche sorpresa dell'ultimo minuto potrebbe sempre arrivare, come nel caso di Naomi Campbell che era stata annunciata per la prima serata, ma alla fine non ci sarà. Ci saranno anche, ma non si sa ancora bene in quale serata, Sinisa Mihajlovic, Alberto Tomba, Nada e Tecla Insolia.

Sanremo, prima e seconda serata

Per la prima puntata del Festival sono previste 13 esibizioni dei 26 big in gara, e si potrà scoprire già una classifica provvisoria frutto dei voti della Giuria demoscopica. Si esibiranno inoltre quattro artisti delle Nuove Proposte, di cui due verranno subito eliminati secondo le votazioni della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto. Per quanto riguarda la co-conduttrice, accanto ad Amadeus e Fiorello ci sarà Matilda De Angelis, e tra gli ospiti Diodato e Loredana Bertè.

Nella seconda serata di Sanremo il pubblico potrà ascoltare le restanti 13 canzoni dei Big, avendo così un quadro più completo, e verrà infine stilata una classifica generale provvisoria con le stesse modalità di voto della serata precedente. Sul palco con Amadeus ci saranno Luisa Ranieri ed Elodie, mentre come ospiti ci sarà Il Volo. Le altre quattro Nuove Proposte si esibiranno con i loro brani e se ne salveranno due.

La terza e quarta puntata di Sanremo

Per giovedì 4 marzo è prevista, come da tradizione, la serata dei duetti e delle cover. I Big in gara canteranno da soli o accompagnati da altri artisti canzoni d'autore della musica italiana. Anche queste esibizioni verranno giudicate e avranno valore per la classifica generale, in questo caso saranno i musicisti e coristi dell'orchestra ad esprimere il loro giudizio.

A co-condurre la terza puntata ci sarà la modella Vittoria Ceretti.

In occasione della quarta serata a fianco di Amadeus ci sarà Beatrice Venezi e Barbara Palombelli. Tutti i 26 Big calcheranno il palco di Sanremo uno dopo l'altro e verranno votati dalla sala stampa. Questa media si sommerà a quelle delle puntate precedenti e si scoprirà un'ulteriore nuova classifica. Andrà anche in scena la finale delle Nuove Proposte, il vincitore sarà proclamato grazia ai voti della Giuria demoscopica, della Sala stampa e del televoto. Mahmood è l'ospite per la serata di venerdì.

Sanremo, la serata finale

Sabato 6 marzo ci sarà il gran finale del Festival. I 26 Campioni si esibiranno nuovamente e verranno votati dal televoto, che definirà una classifica. Per i primi tre poi si riaprirà una nuova gara in cui saranno giudicati da giuria demoscopica, sala stampa e televoto per giungere infine al vincitore.

A co-condurre ci saranno tre ospiti speciali: Ornella Vanoni, Simona Ventura e Serena Rossi. Mente come ospiti sono attesi Federica Pellegrini e Dardust.