È tutto pronto per i Live di X Factor 2021. La prima puntata andrà in onda in diretta giovedì 28 ottobre su Sky Uno (in streaming su Now) e i quattro giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli hanno presentato in occasione di una conferenza stampa le proprie squadre. Inoltre, sono stati resi noti già i nomi di due ospiti che saliranno sul palco di questa edizione: Carmen Consoli durante la prima serata, i Coldplay per la finale, la quale tornerà ad avere luogo al Forum di Assago in presenza degli spettatori.

Come è stato annunciato già da qualche mese, quest'anno il talent show prodotto da Fremantle Italia ha preso la grande decisione di eliminare le categorie.

Si tratta della prima volta nella storia di X Factor a livello mondiale. Così i coach hanno dato vita a squadre miste formate da uomini e donne, gruppi o singoli. Mika ha scelto Fellow, Nika Paris e i Westfalia; Hell Raton ha con sé Versailles, Edoardo Spinsante e i Karakaz; Emma punta su Le Endrigo, Vale LP e Gianmaria; Manuel Agnelli porta sul palco i Mutonia, Erio e i Bengala Fire.

X Factor: le parole dei giudici sui propri artisti

Mika ha definito la sua squadra "pop" e si può anche dire che i suoi tre giovani talenti lo rispecchiano: Nika Paris è una ragazza bulgara che canta in inglese e in francese, Fellow è influenzato da pezzi anni Sessanta e Settanta grazie agli ascolti del nonno, i Westfalia hanno conquistato la stima del coach ai Bootcamp con una cover di Dua Lipa.

L'intento di Mika è quello di dipingere una nuova versione del pop, qualcosa che non abbia confini e che unisca diversi luoghi e diversi generi, con l'obiettivo di emozionare sempre chi ascolta. In conferenza ha detto: "Possiamo essere i più fighi del mondo, ma se non provochiamo emozioni, non contiamo niente. C'è un sacco di lavoro da fare con tutti".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A lavorare come produttore dei brani per le esibizioni dei suoi ragazzi sarà Taketo Gohara.

Emma vive la sua seconda esperienza da giudice di X Factor, mettendo alla prova lei stessa. La cantante salentina ha ammesso di imparare sempre qualcosa dagli artisti con cui lavora. Sarà affiancata dai due producer Frenetik&Orang3: "Si approcciano con i ragazzi con grande enfasi e rispetto".

"Decisamente cross over" è come ha descritto la propria squadra Hell Raton. Il rapper e produttore si è detto contento e sempre più convinto delle scelte fatte: "Ne vedrete delle belle". Ai suoi giovani talenti darà l'opportunità di lavorare a stretto contatto con il team di produzione Machete, etichetta discografica da lui fondata insieme a Salmo. Infine Manuel Agnelli punterà sull'arricchire gli artisti della sua squadra facendogli scoprire musica che ancora non conoscono: "Si arricchiranno di elementi che faranno crescere il loro talento". Il produttore scelto è Rodrigo D'Erasmo, suo grande amico e musicista degli Afterhours.